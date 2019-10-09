'Türkiye operasyona 24 saat içinde başlayacak'

ABD'li ve Kürt yetkililerin Türkiye'nin 24 saat içinde Suriye operasyonuna başlamasını beklediği belirtildi.

ABD'li ve Kürt yetkililerin Türkiye'nin 24 saat içinde Suriye operasyonuna başlamasını beklediği belirtildi.

Foreign Policy'e konuşan ABD'li üst düzey yetkili, Türk yetkililerin ABD büyükelçiliğine operasyona bir gün içinde başlamayı planladıklarını bildirdiğini söyledi. İki Kürt yetkilinin bu zaman diliminde operasyon beklendiğini doğruladı.

ABD'li yetkili, Kürt birliklerinin Suriye'nin kuzey sınırına doğru hareket ettiğini ve arkada IŞİD'li tutsakları gözeten çok az kişi bırakıldığını belirtti.