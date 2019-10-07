SDG: ABD bize verdiği sözü tutmayarak bölgeden çekildi

ABD'nin 'Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenleyeceği operasyona katılmayacağız' açıklamasının ardından SDG'den açıklama geldi.

ABD'nin 'Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenleyeceği operasyona katılmayacağız' açıklamasının ardından SDG'den açıklama geldi.

Reuters'ın haberine göre SDG, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırından içeriye doğru çekilmeye başladığını duyurdu. ABD'nin kendilerine verdiği sözü tutmadığını söyleyen SDG, operasyona karşı bulundukları alanları koruyacaklarını ilan etti.

ABD'Lİ YETKİLİDEN AÇIKLAMA

Harekata ilişkin Beyaz Saray'dan gelen açıklamanın ardından Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, Amerikan askerlerinin iki gözlem noktasından çekildiğini belirtti. Yetkili, 'Kürt güçlerini olası saldırı karşısında korumayacaklarını' ve bu konuda SDG'ye bilgi verdiklerini söyledi.