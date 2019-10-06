Pentagon: Türkiye bizden habersiz Suriye'de operasyon yaparsa, çıkarlar tehlikeye girer

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik tek taraflı olası bir operasyon gerçekleştirmesi durumunda, ABD tarafından ciddi endişelere yol açacağını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Binbaşı Sean Robertson Rûdaw muhabirinin e-posta aracılığıyla gönderdiği sorularını yanıtladı.

‘Türkiye’nin Rojava’ya yönelik tek taraflı olası bir operasyonu gerçekleştirmesi durumunda nasıl bir tutum sergileyeceksiniz’ sorusuna, “Türkiye’nin bizden habersiz Suriye’de yapacağı her operasyon ciddi endişelere yol açacaktır” yanıtını verdi.

Türkiye’nin ABD’den habersiz bir saldırı düzenlemesi Türk-Amerikan çıkarlarına zarar vereceğinin altını çizen Binbaşı Robertson, “Türkiye bu adımı atarsa Türkiye ile ABD’nin Suriye’nin kuzey doğusunu güvenliğini korumaya yönelik atacakları ortak adımları ve çıkarları tehlikeye atacaktır. ABD, hâlihazırda Türkiye ile Suriye’nin kuzeyinde uyguladıkları mekanizmanın başarılı olmasını istiyor” dedi.

ABD’nin Rojava’da kurulması planlanan güvenli bölgenin biran önce uygulanmasını istediğini vurgulayan Robertson, “ABD, NATO üyesi Türkiye ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgenin biran önce oluşturulmasını istiyor. Zamanında ya da daha erken bunu uygulamak istiyoruz” dedi.

IŞİD’in bölge üzerinde tehdit unsuru olmaya devam ettiğini ifade eden ABD’li yetkili, ‘Terör örgütlerinin yeniden ortaya çıkması yönünde büyük tehlikelerin olduğunun’ altını çizdi.