İtalya'ya yardıma giden Kübalı doktor: Dayanışmamızı göstermeye geldik

Küba Dışişleri Bakanlığı İtalya'daki Kübalı doktorun konuşmasını yayınladı. Dr. Carlos Perez Küba Tıbbi Tugayı Yöneticisi, 'Kovid-19'a karşı bu ulusa yardım edebilmek ve etkilerini en aza indirgemek için kendimizi yetkililerin, hükümetin ve bölgenin sağlık otoritelerinin tamamen emrine amade ediyoruz' dedi.

Küba, koronavirüs salgınından en çok etkilenen yer olan İtalya'nın Lombardiya bölgesine doktor göndermişti.

Küba Dışişleri Bakanlığı, İtalya'daki Kübalı doktorun konuşmasını yayımladı.

Küba Tıbbi Tugayı Yöneticisi olan Dr. Carlos Perez, ''Batı Afrika'da Ebola salgını ve sel, deprem gibi diğer doğal afetler sırasında bulunduk. Mesleğimiz, ülkemiz ve dünya ile olan insancıl bağlılığımız dolayısıyla dayanışmamızı göstermeye geldik. Ve düşünüyorum ki şimdi İtalyan kardeşlerimiz çok zor bir zamandan geçiriyor, mütevazı bir şekilde yapabileceğimiz en ufak şey, İtalya halkına yardım etmek ve yapabileceğimiz her şekilde işbirliği yapmaktır. Kovid-19'a karşı bu ulusa yardım edebilmek ve etkilerini en aza indirgemek için kendimizi yetkililerin, hükümetin ve bölgenin sağlık otoritelerinin tamamen emrine amade ediyoruz'' şeklinde konuştu.





İtalya’ya iniş yapan Kübalı doktorlar akıllara Fidel’in sözünü getirdi: “Biz dünyaya doktor göndeririz; asker değil!” Fidel Castro https://t.co/S1v3LxYj5t — Küba Dostluk Derneği (@kubadostluk) March 22, 2020

İtalya'ya giden Kübalı doktorlardan biri olan yoğun bakım uzmanı Leonardo Fernandez yaptığı açıklamada, "Korkuyoruz ama yapmamız gereken devrimci bir görev var. Korkuyu bir kenara bırakıyoruz. Korkmadığını ancak süper kahramanlar söyleyebilir. Biz süper kahraman değil, devrimci doktorlarız" dedi.