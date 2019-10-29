İngiltere Aralık'ta seçime gidiyor

İngiltere'de Aralık ayında seçime gidilmesi kesinleşti. İşçi Partisi, İngiliz hükümetinin Avam Kamarası'na sunduğu erken seçim teklifine destek vereceğini açıkladı.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in hükümetin erken seçim teklifine desteğini açıklamasıyla birlikte ülkede Aralık ayında seçime gidilmesi kesinleşti.

Gölge kabinesinin üyeleriyle bu sabah bir araya gelen Corbyn, "Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelendiğini teyit etmesiyle (erken seçim için) anlaşmasız ayrılığın masadan kaldırılması koşulumuz gelecek 3 ay için karşılanmış oldu" diye konuştu.

İngiliz hükümetinin Aralık ayında erken seçime gidilmesi için parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasına sunduğu yasa tasarısı bugün oylanacak.

Hükümet, seçim için 12 Aralık'ı işaret ederken, muhalefet partileri hükümetin AB ile vardığı Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirme girişimi için zaman bırakmamak amacıyla bu tarihin öne çekilmesini istiyordu.