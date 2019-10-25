İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit için Kraliçe’den ‘Söz oyu’ aldı. Johnson’ın Brexit planı parlamentoda sadece 16 oyla üstün gelebildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Brexit planı İngiltere Kraliçesi II. Elizabet’ten ‘Smz oyu’ aldı. İngiltere’de yasama için önemli bir adım olan Kraliçe’nin Söz oyu İngiltere’deki yasama organları arasında hala önemini koruyor. Johnson’ın planı perşembe günü parlamentodaki milletvekilleri tarafından 16 oy üstünlükle (310 - 294) kabul edildi.

Oylama öncesinde Johnson, 12 Aralık'ta yapılacak genel bir seçim için aday olacağını açıkladı.

Jeremy Corbyn başkanlığındaki ana muhalefet partisi olan İşçi Partisi, yasayı onaylatmak için uygun bir zaman çizelgesi üzerinde çalışmayı kabul etti. İşçi Paritisi, Brüksel'den, bir ‘Anlaşmasız Brexit’ olmayacağına dair bir güvence verilene kadar plana onay vermeyeceklerini vurguladı.