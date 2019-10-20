İngiltere Başbakanı Boris Johnson erteleme talebini sabote etmekten dolayı hapse girebilir.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson erteleme talebi ile Brüksel'e gönderdiği ilk mektubun ardından kendi aksi görüşlerini yazdığı mektup başına sorun açabilir.

Euronews'un haberine göre, İskoçya'nın en kıdemli hakimi olan Lord Carloway de dahil toplam üç hakim Johnson'ın İngiliz Yüksek Mahkemesi'ne verdiği "Erteleme kararı alınması durumunda bunu sabotaj etmeyeceğine dair" sözünü yerine getirmediğine dair iddiayı incelemeye aldı.

MAHKEMEYİ KÜÇÜMSEYİCİ DAVRANIŞTAN CEZA ALABİLİR

Mahkeme pazartesi günü bu konuya ilişkin suçlamaları dinleyecek. Mahkeme Johnson'ın verdiği sözü tutmayarak mahkemeyi küçümseyici davranışta bulunduğuna karar verirse başbakan görevi sona erdikten sonra para cezası ödeme veya hapse girme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Johnson ertelemeye ilişkin parlamentodan geçecek bir yasayı sabote etmeyeceğini parlamentoyu askıya alma kararı sonrası toplanan İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne avukatları aracılığı ile belirtmişti.

Mahkeme şimdi bu ikinci mektubun sabotaj durumunu oluşturup oluşturmadığına bakacak.