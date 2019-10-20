'Bir çukurun dibinde ölürüm daha iyi' demişti: İmzasız mektup gönderdi...

İngiltere Parlamentosu'nun dün yapılan oylamayla bir kez daha Avrupa Birliği'nden, Brexit'in ertelenmesini talep etmesi üzerine Başbakan Boris Johnson Brüksel'e mecburi olarak erteleme talebi mektubu gönderdi ancak mektubun sonuna imzasını eklemedi. Johnson geçen ay AB'den uzatma isteme konusunda 'Bir çukurun dibinde ölürüm daha iyi' demişti.

Dün Johnson'ın AB'den çıkış anlaşmasını oylamak üzere toplanan parlamento bir son dakika hamlesi yaparak, verilen bir önergeyle oylamayı engelleyip AB'den yeni bir uzatma talep etti. İktidardaki Muhafazakar Parti'den ihraç edilen milletvekillerinden Oliver Letwin'in önergesi, Johnson'ın AB'yle vardığı anlaşmanın, uygulanmasına yönelik ilgili tüm yasa tasarılarının Parlamento'dan geçmesine dek, oylanmamasını öngörüyordu. İngiltere Parlamentosu, önergeyi 306'ya karşı 322 oyla kabul etti. Bu da Johnson'ı yasal olarak AB'den erteleme talep etmeye mecbur kıldı. BBC Türkçe'nin haberine göre, muhalefet milletvekilleri, Başbakan Johnson'ın Parlamento'nun erteleme kararını alt etmeye çalışması halinde, kendisini mahkemede bulabileceğini söylüyor. Başbakan Johnson geçen ay AB'den uzatma isteme konusunda "Bir çukurun dibinde ölürüm daha iyi" demişti. Parlamentodaki oylamayı erteyeleyen önergenin kabulünden birkaç saat sonra, Başbakan Johnson diplomatlarından AB'ye erteleme mektubunu göndermelerini istedi ancak mektubun altına imzasını atmadı. İmzasıyla gönderdiği ikinci bir mektupta ise Johnson şahsi olarak Brexit'i ertelemenin hata olacağını düşündüğünü belirtti. Mektupta İngiltere hükümetinin geçen hafta AB liderleriyle üzerinde uzlaşıya vardığı Brexit anlaşmasının parlamentodan geçmesi için çabalarını sürdüreceği iletildi. Mektuplara eşlik eden ve İngiltere'nin AB büyükelçisi Tim Barrow'un kaleme aldığı bir notta da, ilk mektubun İngiltere Parlamentosu'nun kararının ardından yasaya uygun olarak gönderildiği aktarıldı. İLGİLİ HABER ANALİZ | Brexit’te ne oluyor?