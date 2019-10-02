İngiltere Başbakanı Johnson parlamentoyu ikinci kez askıya alacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoyu 8-14 Ekim tarihleri arasında askıya alacağını söyledi.

İngiltere'de parlamento ikinci kez askıya alınıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe'den bir sonraki salı günü parlamentoyu kapatmasını isteyeceğini doğruladı. Ertesi pazara kadar parlamentonun kapalı kalmasını isteyen Johnson, "yeni programını" parlamento açılınca açıklayacak.

İngiltere Yüksek Mahkemesi geçen hafta parlamentonun askıya alınmasının "yasadışı" olduğuna hükmetmiş ve parlamento tekrar açılmıştı.

Manchester'daki Muhafazakar Parti konferansında yaptığı konuşmada Johnson AB'ye Brexit konusunda "yapıcı ve makul öneriler" sunacağını ve İngiltere’yi 31 Ekim’de AB’den çıkarma çalışmalarını ikiye katladığını söylemişti.