Brexit için anlaşma sağlandı

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 'AB ve İngiltere için adil ve dengeli bir anlaşma yaptık. AB zirvesinde anlaşmanın onaylanmasını bekliyoruz' dedi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Juncker Twitter hesabından da yaptığı açıklamada "Niyet varsa anlaşma da vardır. Bizim de var. AB ve İngiltere için adil, dengeli bir anlaşma olacak. Ve bu bizim çözüm bulmaya yönelik taahhüdümüzün de bir işareti" dedi.

Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9