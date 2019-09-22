Erdoğan gerçekte ne demek istedi: Elektronik sigara yasallaşıyor mu?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün sigaraya ilişkin yaptığı açıklamanın başı sonu birbirini tutmuyor. Erdoğan'ın 'Elektronik sigara da zararlı, ülkeye girişini yasaklamak, ciddi vergiler koymak suretiyle o işi de çözeceğiz' sözleri halihazırda yasadışı olan elektronik sigaranın vergiye tabi kılınarak yasalaştırılma ihtimalini gündeme getirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün sigaraya ilişkin yaptığı açıklamada "Elektronik sigara da zararlı, ülkeye girişini yasaklamak, ciddi vergiler koymak suretiyle o işi de çözeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın başı sonu birbirini tutmayan açıklaması, halihazırda yasadışı olan elektronik sigaranın vergiye tabi kılınarak yasallaştırılması olasılığını gündeme getirdi.

'CİDDİ VERGİYLE İŞİ ÇÖZECEK'

Dün yaptığı açıklamada özel araçlarda sigara yasağı geleceğini belirten Erdoğan, "Bir de elektronik sigara hikayesi var. Sanki neymiş dudak alışkanlığı var ya ondan dolayı yoksa zararı yok. Hepsi hikaye… Gümrükte bazı sıkıntılar var maalesef sayın bakanım da bunu duysun. İçişleri ve Gümrük Muhafaza çok daha yoğun bir savaşa girip ülkemize girişini yasaklamak ve onlara da ciddi vergiler koymak durumuyla işi çözeceğiz" demişti.

DÜNYADA YASAKLANMAYA BAŞLADI

ABD'de çok sayıda ölüme neden olan elektronik sigara, New York eyaletinde yasaklanmıştı. Hindistan'da Maliye Bakanı Sitharaman da, hükümetin elektronik sigaranın yasaklanmasına onay verdiğini duyurmuştu.