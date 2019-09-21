Erdoğan ABD ziyareti öncesi konuştu: Sınır boylarında hazırlıklarımızı tamamladık

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi havalimanında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

Dünya liderleriyle ikili görüşmelerim olacak. Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Hitabımda BM'nin gündeminde olan barış ve güvenlikle ilgili temel meselelerle ilgili görüşlerimizi dile getireceğiz.

BM Genel Kurul Başkanlığına Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday göstereceğiz. Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurul Başkanlığı görevini layıkıyla yürüteceğine inanıyorum.

'HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK'

Sınır boylarında hazırlıklarımızı tamamladık. ABD ile karşı karşıya gelme arzumuz yok. Ama ABD'nin davetli olmadığı bir yerde PKK'nın yan kolları olan terör örgütlerine verdiği desteği görmezlikten gelme lüksümüz yok. Bunu Trump'la dafalarca paylaştım. On binlerce TIR silah veriyorsunuz. Biz bunları paramızla alamıyoruz. ABD terör örgütlerine ücretsiz veriyor. DSG, PKK'nın kollarını gölgeleyen bir kılıf, çadır bir örgüt.

Patriotlar konusunda sayın Trump telefon görüşmemizde bu hala gündeminizde mi diye söylediğinde ben kendisine evet dedim. Biz S-400'leri nasıl aldıysak kısa bir süre sonra ülkemiz genelindeki yerleşim planları gerçekleşiyor. Bize Patriot noktasında da şartlar sağlanırsa biz sizden de bunları alabiliriz dedik. Bu da onların gündeminde. Bunları hallederken F-35'leri bir yere koymamız mümkün değil. F-35'ler için 1 milyar 350 milyon dolar para yatırdık. Biz F-35'lerde üreticiyiz. Bunları yapan bir ülkeye yapılan uygulama adil bir uygulama değildir.

​FOX TV AÇIKLAMASI

Erdoğan Fox TV'nin tank palet fabrikası sorusu üzerine, "Fox TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın, dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir.. Fox Tv çıkarılan işçiler hakkında bir haber yapıyor mu? Murdoch sattı düzelir dedik ama, değişmediler" dedi.

SİGARA YASAĞI

Erdoğan, "Nargile sigaradan daha az zararlı diyenler safa yatmasın, nargile sigaradan daha zararlı. Elektronik sigara da zararlı, ülkeye girişini yasaklamak, yüksek vergiler koymak suretiyle o işi de halledeceğiz. Taksilerde yolcu da şoför de sigara içemeyecek, yasaklanacak" dedi.

HDP ÖNÜNDEKİ EYLEM

Erdoğan, HDP önündeki eylemlere ilişkin, "Bu bir ilk çıkıştır, uzun soluklu bir mücadele olacak" diye konuştu.