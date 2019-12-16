Brezilya’da Amazon’un talanı iki katına çıktı!

Dünya’nın akciğerlerinin büyük bir kısmına ev sahipliği yapan Brezilya’da Amazonlar’ın ormansızlaştırılması geçtiğimiz yıla göre yüzde 103 arttı. Çevre koruma dernekleri bu durumdan faşist Cumhurbaşkanı Bolsonaro’nun neoliberal politikalarını ve Amazon’u koruyan kurumları ortadan kaldırmasını sorumlu tutuyor.

Brezilya’nın Amazonları’nın ormansızlaşma kaydı geçtiğimiz ay rekor seviyeye ulaştı. Brezilya’nın uzay araştırmaları kurumu INPE’nin 2015’ten beri tuttuğu verilere göre bu yılın Kasım ayında yok edilen yağmur ormanı alanı 563 kilometre kareyi buldu. Bu sayı geçtiğimiz yılın Kasım ayında tahrip edilen Amazon alanın iki katından fazla (yüzde 203).

Brezilya’da Amazon’da tahrip edilen alan böylece 2019 Ocak ayından Kasım ayına kadar 8.934 kilometre kareyi bulurken geçtiğimiz sene aynı dönem bu sayı 4 bin 880 kilometre kareye yakındı.

PİYASACI CUMHURBAŞKANI AMAZON’U YOK ETMEYE YEMİNLİ

Çevreciler ve araştırmacılar, ormansızlaşmadan dolayı aşırı sağcı Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro’nun ormanlık alanda işletmelerin açılmasını ve odunculuğu teşvik eden politkalarını sorumlu tutuyorlar. Bolsonaro döneminde devletin çevre koruma kurumu Ibama büyük oranda zayıflatılırken, çevre katliamını raporlayan INPE Başkanı bilim insanı Ricardo Galvao, Bolsonaro’nun sözleriyle “Brezilya imajına büyük zarar verdiği” gerekçesiyle işinden olmuştu.