Brezilya’nın faşist hükümeti Amazonlar'ı şirketlere ve askeriyeye açıyor

Amazon ormanlarının tahribatı gittikçe artıyor. Brezilya’nın faşist Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun dünyanın en büyük yağmur ormanına askeri üsler inşa etmeye başladığı iddia edildi.

Faşist Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon ormanlarını "endüstriyel alan açma" hedefiyle tahrip etmeye devam ederken, bölgeye askeri üsler de açıldığı iddia edildi. Son zamanlarda Amazonlar'daki şiddetli orman yangınlarıyla başa çıkamadığı iddiası üzerine aldığı tepkilerin ardından Bolsonaro, "dış mihrakların" Brezilya'nın iç işlerine karıştığını iddia etmişti.

The Intercept adlı haber ajansının anonim bir kaynaktan aldığını belirttiği belgelere göre, söz konusu “Rio Branco Projesi” kapsamında bölge patronların insiyatifine sunulurken, aynı zamanda da askeri üslerin inşa edilmesi söz konusu.

The Intercept’in elindeki belgeler bir sunum dosyası ve bir ses kaydı içeriyor. İddiaya göre ses kaydı, Stratejik İşler Sekreteryası'yla kuzey Brezilya eyaleti Pará'dan yerel liderler ve patronlar arasında, Nisan 2019'da yapılan kapalı bir toplantıdan alındı.

Belgelere göre, Brezilya hükümeti, Amazon bölgesinin GSYİH’deki payını yüzde 50'ye çıkartmayı hedefliyor. Bölgenin ülke ekonomisindeki payı şimdilik yüzde 8 civarında.

Ormanın ekonomik gelişimi ve sanayileşmesi, Brezilya ordusunun, bölgeyi fiilen işgel etmesini de kapsıyor.

Tarihsel olarak, Brezilya silahlı kuvvetleri, Amazon Ormanları’nı “yabancı işgal kuvvetlerinin ilk giriş yapabileceği yer” yani potansiyel bir güvenlik tehdidi olarak görüyor. The Intercept’in, elde ettiği ses kaydına göre, Brezilya Stratejik İşler Bakanı Maynard Marques de Santa Rosa, Çin’in komşu Surinam’a yatırım yapmasının ülkeye yönelik potansiyel potansiyel tehdit olabileceğinden endişe duyduğunu bildirdi. Surinam’a yönelik Çin’den göçler ve yatrımlar, son zamanlarda artmış durumda.

Geçtiğimiz ay Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Ricardo Galvao, Amazon Ormanları’ndaki tahribatı gösterdiği için işinden olmuştu.