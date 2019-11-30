Bolsonaro'dan Di Caprio'ya 'Amazon yangınları' suçlaması

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD'li aktör Leonardo Di Caprio'yu Amazon bölgesindeki yangınlara maddi teşvik sağlamakla suçladı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkesindeki Amazon orman yangınlarına ilişkin yeni bir iddia ortaya attı.

Reuters'ta yer alan habere göre, çıkan yangınlarda payı olduğunu iddia ettiği kâr amacı gütmeyen çevre örgütlerinin ABD'li aktör Leonardo Di Caprio tarafından fonlandığını öne sürdü.

Sosyal medya hesabından çevre örgütü Dünya Doğal Yaşam Fonu'nun (WWF) "yangınları söndürmek adına para dilendiğini" savunan Bolsonaro, örgüte Di Caprio'nun 500 bin dolar katkı sağladığını iddia etti. Bolsonaro, buna dair bir delil sunmadı.

Bolsonaro, "Di Caprio havalı adam, değil mi? Amazon'u tutuşturmak için para veriyor" dedi.

WWF ve Di Caprio, buna karşılık bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Di Caprio, "Brezilya halkı kültürel ve doğal mirasını korumak için çalışıyor. Bunu destek olmakla birlikte, söz konusu örgüte herhangi bir para yardımında bulunmadım" dedi.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), Ağustos sonunda yayımladığı raporda, Brezilya'daki Amazon ormanlarında yılın ilk sekiz ayında 83 binden fazla yangın çıktığını bildirmişti.