Yılmaz Erdoğan'dan Cem Yılmaz'a destek: Ayarsız, şuursuz...

Film yapımcıları tarafından boykot edilen Mars Cinema Group Direktörü Aslı Irmak Acar'ın "Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz'lar çıkar… Onlar film çekmezse çekeni bulacağız" sözleri sonrası tartışma büyüyor.
Cem Yılmaz'ın "terbiyesiz" sözleriyle tepki gösterdiği Acar'a bir tepki de Yılmaz Erdoğan'dan geldi.
Erdoğan, "Yeni bir Cem Yılmaz çıkaracağını söyleyecek kadar şaşırmış bu hanımefendiyi ben çıkaramadım. Cem’in söylediklerine katılıyor; bu ayarsız, şuursuz yaklaşımı kınıyorum. C.Semercioğlu’nun, mısır patlağı fonundaki ‘dünya tatlısı’ fotoğrafının manasını da hiç çıkaramadığımı ekliyorum" dedi.