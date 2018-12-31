Yılmaz Erdoğan'dan Cem Yılmaz'a destek: Ayarsız, şuursuz...

Film yapımcıları ile Türkiye'nin en büyük sinema işletmecisi Mars Cinema Group arasındaki kriz Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar'ın 'Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz’lar çıkar' açıklamasıyla yeni bir evreye taşındı. Cem Yılmaz'a destek veren Yılmaz Erdoğan, 'Cem’in söylediklerine katılıyor; bu ayarsız, şuursuz yaklaşımı kınıyorum' dedi.
Pazartesi, 31 Aralık 2018 07:20

Film yapımcıları tarafından boykot edilen Mars Cinema Group Direktörü Aslı Irmak Acar'ın "Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz'lar çıkar… Onlar film çekmezse çekeni bulacağız" sözleri sonrası tartışma büyüyor.

Cem Yılmaz'ın "terbiyesiz" sözleriyle tepki gösterdiği Acar'a bir tepki de Yılmaz Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan, "Yeni bir Cem Yılmaz çıkaracağını söyleyecek kadar şaşırmış bu hanımefendiyi ben çıkaramadım. Cem’in söylediklerine katılıyor; bu ayarsız, şuursuz yaklaşımı kınıyorum. C.Semercioğlu’nun, mısır patlağı fonundaki ‘dünya tatlısı’ fotoğrafının manasını da hiç çıkaramadığımı ekliyorum" dedi.

 