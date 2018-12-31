Yılmaz Erdoğan'dan Cem Yılmaz'a destek: Ayarsız, şuursuz...

Film yapımcıları ile Türkiye'nin en büyük sinema işletmecisi Mars Cinema Group arasındaki kriz Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar'ın 'Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz’lar çıkar' açıklamasıyla yeni bir evreye taşındı. Cem Yılmaz'a destek veren Yılmaz Erdoğan, 'Cem’in söylediklerine katılıyor; bu ayarsız, şuursuz yaklaşımı kınıyorum' dedi.