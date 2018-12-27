Sinema salonlarında kriz: Organize İşler filminin neden gösterime girmediği belli oldu

Yılmaz Erdoğan’ın yeni filmi 'Organize İşler 2'nin vizyon tarihinin neden ertelendiği belli oldu. Filmim yapımcılar ile Türkiye’nin en büyük sinema işletmecisi Mars Grubu arasındaki anlaşmazlık nedeniyle ertelendiği öğrenilirken, benzer şekilde birçok filmin de vizyona girmeyebileceği ileri sürüldü.

Türkiye’nin en büyük sinema işletmecisi Mars Grubu ile film yapımcıları arasında yaşanan krizin ardından birçok film vizyona girmeyebilir. Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi "Organize İşler 2"nin neden gösterime giriş tarihinin neden ertelendiğini köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, "Film yapımcılarıyla salon işletmecileri, özellikle de Mars Grubu birbirine girdi... Film yapımcıları haklarının verilmediğini, promosyonlarla bilet fiyatlarının sürekli yükseltildiğini söylüyor. Türkiye’nin en büyük sinema işletmecisi Mars Grubu sattığı biletin yanına mısır-meşrubat promosyonları ekliyor. Hatta yüksek seyircinin olduğu seanslarda zaman zaman bunu zorunlu kılıyor..." ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin taraflar arasında görüşmeler yapıldığı, birçok yapımcının da toplantıda yer aldığı belirtilirken, anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. Semercioğlu, anlaşmazlığın sürmesi durumunda vizyona giremeyecek filmleri şöyle sıraladı: ◊ Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

(Yılmaz Erdoğan)

◊ Kara Komik Filmler (Cem Yılmaz)

◊ Recep İvedik 6 (Şahan Gökbakar)

◊ Mucize 2: Aşk (Mahsun Kırmızıgül)

◊ Çiçero

(Erdal Beşikçioğlu)

◊ Öldür Beni Sevgilim (Murat Boz, Seda Bakan)

◊ Bir Aşk İki Hayat (Bergüzar Korel, Engin Akyürek)

◊ Can Dostlar

(Güldüy Güldüy ekibi)