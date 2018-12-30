Cem Yılmaz’dan Mars Grubu direktörüne: Terbiyesiz

Sinema yapımcıları ile dağıtım tekeli Mars grubu arasında yaşanan tartışmada, Cem Yılmaz, grubun kurumsal ilişkiler direktörüne ‘terbiyesiz’ diyerek tepki gösterdi. Yılmaz ’Bu hanım yeni Cem Yılmaz’lar çıkaracakmış! Yavaş çıkarsın’ dedi.

Sinema yapımcıları tarafından boykot edilen dağıtım grubu Mars'ın kurumsal ilişkiler direktörü Aslı Irmak Acar'ın Cem Yılmaz film çekmezse başka Cem Yılmaz'ların çıkacağı yönündeki sözlerine Cem Yılmaz'dan 'terbiyesiz' yanıtı geldi.

Sinema salonlarının yaptığı promosyonlarla kendi üretimleri üzerinden haksız kazanç sağladığını savunan yapımcılar, dağıtım ağının büyük bölümünü elinde tutan Mars Entertainment Group'u boykot ediyor.

Grubun Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar, Hürriyet’ten Cengiz Semercioğlu’na verdiği demeçte “Film çekmezlerse çekeni bulacağız” demiş, “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz’lar mı çıkar” sorusuna “Tabii ki de çıkar” yanıtını vermişti.



Cem Yılmaz, Acar’ın bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

“Hayatımda ilk defa gördüğüm bu hanım yeni Cem Yılmaz’lar çıkaracakmış! Yavaş çıkarsın. Hanımefendi hadi bırak Cem Yılmaz çıkarmayı da tüm Türkiye’de sinema biletini 15 lira yapmayı teklif ediyorum 40 liraya bilet satmak yok var mısın? Yoksun tabii… İyi çıkarmalar, Cengiz’i geçiyorum” diyen Yılmaz şöyle devam etti:

“Bu cüretkar insanlar göz önünde olan kişileri kullanıp dümenini döndürmek istiyorsa yanlış adres! Ben filmimi 10 lira kardeşler mısır da bedava der yine gösteririm! Bunu cümle alem duysun Cem Yılmaz çıkaracak mış mış mış! Cem Yılmaz çıkardı haberin yok... Terbiyesiz.

Ey ahali! Bana, filmdeki artiste paraları götürdünüzden başka eleştirisi olmayanlara dahil soruyorum, sinema bileti kaç lira? Ben filmimi kaç liraya seyircime satıyorum ki bu hanım neyin üzerinden kime kıyak yapıyor? Ve utanmadan halkçılık satıyor! Yap çabuk bileti 15 lira!"

Hayatımda ilk defa gördüğüm bu hanım yeni Cem Yılmaz’lar çıkaracakmış !Yavaş çıkarsın.Hanımefendi hadi bırak Cem Yılmaz çıkarmayı da tüm Türkiye de sinema biletini 15 lira yapmayı teklif ediyorum 40 liraya bilet satmak yok varmısın ? Yoksun tabi...İyi çıkarmalar Cengizi geçiyorum pic.twitter.com/xVQY4Bt1fT — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) 30 Aralık 2018

Bu cüretkar insanlar gözönünde olan kişileri kullanıp dümenini döndürmek istiyorsa yanlış adres ! Ben filmimi 10 lira kardeşler mısır da bedava der yine gösteririm ! Bunu cümle alem duysun Cem Yılmaz çıkaracak mış mış mış ! Cem Yılmaz çıkardı haberin yok....terbiyesiz — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) 30 Aralık 2018