Yağmacılar kontrolden çıktı: Ülkenin dört bir yanından talan haberleri geliyor...

Salda Gölü'ne Millet Bahçesi projesi ile Kaz Dağları'nda tepki çeken altın arama faaliyetlerinin ardından ülkenin dört bir yanından benzer talan haberleri geliyor. Bursa İznik’e bağlı Aydınlar Köyü'nde çinko-bakır-kurşun ocağı için maden arama ruhsatı verildiği belirtiliyor. TSK hatıra ormanının da imara açıldığı iddia ediliyor. Yalova Altınova Belediyesi ise Türkiye'nin en büyük millet bahçesini, 'Kuş Oteli' olarak bilinen Hersek Lagünü'nü kapsayan alana yapacağını duyurdu.

Salda Gölü'ne Millet Bahçesi projesi ile Kaz Dağları'nda tepki çeken altın arama faaliyetlerinin ardından ülkenin dört bir yanından benzer talan haberleri geliyor.

Yeşil alanlar, tarihi yerler ve su kaynakları kar hırsıyla yağmalanıyor.

Bursa İznik’e bağlı Aydınlar Köyü'nde çinko-bakır-kurşun ocağı için maden arama ruhsatı verildiği belirriliyor. TSK hatıra ormanının da imara açıldığı iddia ediliyor. Yalova Altınova Belediyesi ise Türkiye'nin en büyük millet bahçesini, önemli sulak alanlardan biri olan Hersek Lagünü'nü kapsayan alana yapılacağını duyurdu.

ATIKLAR İZNİK GÖLÜ'NE KARIŞACAK

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, İznik Gölü yakınlarında maden arama ruhsatı çıkarıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Aydın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması için verilen önergede, ruhsat verildiği takdirde çevrenin zarar göreceğini söyledi. Aydın, ağır metal atıkların İznik Gölü'ne karışarak büyük bir kirliliğe yol açacağına dikkat çekerek, madencilik faaliyetinin gölü kurutacağını da belirtti.

'YEŞİL ALANLARI NASIL KORUYACAKSINIZ?'

Aydın, Bakan Dönmez’e ruhsat verildiği iddialarının doğru olup olmadığının, hangi şirkete ve hangi şartlarda verildiğinin açıklanması gerektiğini hatırlatarak, "İznik Gölü gibi önemli yaşam alanın korunması için bir planınız bulunmakta mıdır? Bu olası çevre felaketinin önüne nasıl geçeceksiniz? İznik İlçesi’nde maden aranması için kaç hektar arazide ağaç kesilecektir? Yeşil alanları nasıl koruyacaksınız? Proje dosyasında 1.893.21 hektarda çalışma yapılacağı öngörülmektedir. Bu kadar hektar da 700-750 bin ağaç olduğu varsayılmaktadır. Bütün bu ağaçlar kesilip yöre kurak araziye mi dönüştürülecektir? Bu projeyle İznik Gölü, İznik doğası, İznik tarihi, İznik meyveleri yok mu edilecektir?" diye sordu.

ÜLKENİN EN ÖNEMLİ SULAK ALANINA MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK

Bir başka yağma haberi de Yalova'dan geldi. Yalova Altınova Belediyesi, pek çok kuş türünün gelip konakladığı, ülkenin sayılı sulak alanlarından Hersek Lagünü'nün orta yerinde yer aldığı alana Millet Bahçesi yapacaklarını duyurdu.

Doğa ile uyumlu çalışma yapılacağı iddia edilen alan ile ilgili konuşan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, "Altınova, 1 milyon 400 bin metrekare alan ile Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi'ne kavuşmuş olacak. Türkiye'de görseli en güzel bahçelerden birisi olacak. İçerisinde satış noktalarımız, kafeteryamız, sucul bitkilerle ilgili özel süs havuzumuz, AR-GE bölümümüz, laboratuvarlarımız, pazarlama yerlerimiz olmak üzere 40 dönüm üzerine kurulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçemiz olacak" dedi.

TSK'NIN HATIRA ORMANININ DA İMARA AÇILDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hatıra ormanının da imara açıldığı iddia edildi. İmar planı değişiklikleri, yazışmalar henüz ortaya çıkmamışken, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle önerge veren Tanal şu soruları yöneltti;

"İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin herhangi bir yerinde Türk Silahlı Kuvvetleri adına, askeri birimler adına, kışlalar adına, TSK mensupları adına, şehitler adına oluşturulan hatıra ormanı imara açılmış mıdır? TSK hatıra ormanının imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin bakanlıklar, ilgili kurumlar arasında herhangi bir görüş alışverişi, resmi yazışma yapılmış mıdır? Resmi yazışmalar ve görüş alışverişi sonucunda nasıl bir karara varılmıştır? İmar planında değişiklik yapılan TSK hatıra ormanı arazisi için nasıl bir proje hazırlanmıştır? Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana hatıra ormanlarının imara açılmasıyla ilgili kaç tane karar alınmıştır? Hatıra ormanının imara açılmasıyla ilgili başka örnekler var mıdır? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Ak Parti iktidarı döneminde mi bir hatıra ormanı imara açılmıştır?"

KOCAELİ VE FATSA'DA DA AĞAÇ KATLİAMI SÜRÜYOR

Kocaeli yarımadasında Ballıkayalar Tabiat Parkı’ndan geçecek yol ve Babaköy’deki taşocağı sebebiyle bin ağacın kesilmesi de Kocaeli’nde büyük bir tahribata sebep olurken, 23 Temmuz 2019 tarihinde Kocaeli Valiliği tarafından yapılan duyuru ile A Grubu Maden Ocağı ve Kırma Eleme Tesisiyle ilgili ÇED sürecinin başlatıldığı açıklanmıştı.

Fatsa’da çevre katliamına neden olan altın madenini genişletme amacıyla bazı köy ve mahallelerde sondaj çalışması yapılmaya başlanmış, sondaj çalışmaları sırasında çok sayıda ağaç kesilirken sular da kirlenmişti.

