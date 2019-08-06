AKP'den Kaz Dağları açıklaması: Maden şirketleri endişeliymiş!

AKP'li Bülent Turan, Kaz Dağları'ndaki ağaç katliamına ilişkin "tüm maden firmalarının endişeye sevkedilmesinin kime ne faydası var?" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kaz Dağları'nda kesilen ağaçların yerine şimdiden fidan dikildiğini söyleyerek ilgililerin süreci iyi yönetemediğini ve gerekli bilgileri veremediğini ileri sürdü.

Turan, Twitter'dan yaptığı açıklamada Kaz Dağları'yla ilgili yapılan eylemleri eleştirdi. Yöneticileri de süreci iyi yönetemediği gerekçesiyle eleştiren Turan, "Kesilen ağaç sayısı asla 195 bin değil, 13 bin. Şimdiden 2 farklı noktada 14 bin yeni fidan dikildi. Tüm maden firmalarının endişeye sevk edilmesinin kime ne faydası var?" dedi.

Turan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün şehrimize Kaz Dağları hassasiyeti için geldiğini iddia eden misafirlerimizin hiç birinin aklına, '2 yıldır ağaç kesilirken eylem yapmadık da kesim bittikten sonra eylem yapıyoruz, bugün eylem yapmanın ağaçlara faydası yok. Peki kime faydası var?' diye sormak gelmedi mi!?

Maden sahası Kaz Dağları'nda değil, 40 km uzaklıktaki Kirazlı Balaban Tepesi'nde. İlk ruhsat 12 Mart 2001 tarihli. (AK Parti daha kurulmamış bile). Tüm kurumlar süreci hassasiyetle takip ediyor. ÇED Raporuna aykırı bir adıma asla izin verilemez. Çevre hepimize emanet.

Kesilen ağaç sayısı asla 195 bin değil, 13 bin. Şimdiden 2 farklı noktada 14 bin yeni fidan dikildi. Ayrıca madenin çıkarılmasından sonra tüm sahanın sözleşme gereği yeniden ağaçlandırılmasını tüm hemşehrilerimizle beraber yakından takip edeceğiz."

"HEM MADEN ÇIKSIN HEM EYLEM YAPALIM"

"Bununla birlikte konunun Atikhisar Barajı (şehir suyu) ile yakından uzaktan ilgisi yok. Alakası varsa eylemlere öncülük yapan CHPli Mrk Bld'si neden itfaiye ruhsatı başta kendi yetkisindeki her konuda olumlu rapor/izin verdi. Hem maden çıksın hem eylem yapalım nasıl bir mantık?

Bugün Çanakkale'mizde çoğu CHP üyesi iş adamlarımızca 8 bölgede maden arama, 11 farklı bölgede kömür, 40'ın üzerinde ise mermer ocağı çalıştırılmakta. Yol, baraj, gölet, elektrik hattı gibi hemen hepsinde de benzer ağaç kesimi olmasına rağmen neden bir tepki gösterilmedi."