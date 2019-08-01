AKP'li vekil Salda Gölü'ne millet bahçesini savundu: Günübirlikçiler kirletmesin diye

AKP Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Salda Gölü'ne yapılacak millet bahçesi ile ilgili konuştu. Özçelik, millet bahçesi ile günübirlik ziyaretlerdeki kirliliğin önleneceğini ileri sürdü.

Burdur'da bulunan ve Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü'ne yapılacak millet bahçesi ile ilgili tartışmalara AKP Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de katıldı.

Salda Gölü'nün doğal güzelliğinden bir şey kaybetmeyeceğini savunan Özçelik, yapılaşmaya izin verilmeyeceğini ileri sürdü.

GÜNÜBİRLİKÇİLER ÇEVREYİ KİRLETMESİN DİYE YAPILIYORMUŞ

Yapılacak millet bahçesinin günübirlikçilerin ihtiyaçlarını karşılayacağını kaydeden Özçelik, bu sayede günübirlikçilerin çevreyi kirletmelerinin de önüne geçileceğini öne sürdü.

Yapılaşmaya izin verilmeyeceğini iddia eden Özçelik, Salda Gölü'ne otopark yapılacağını da duyurdu.

İHALESİ DÜN YAPILDI

İhalesi dün basına kapalı şekilde gerçekleştirilen millet bahçesi için ihaleye yedi firma katıldı. Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından kazanan firma açıklanacak ve projenin yapımına başlanacak.

AKP'Lİ VEKİLLER GÖREV BAŞINDA

AKP'nin doğa katliamlarını savunmak için vekillerini görevlendirdiği anlaşılıyor.

Son günlerde gündemden düşmeyen Kazdağları'da altın şirketinin ağaç katliamıyla ilgili bugün AKP Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu bir açıklama yapmış ve "Bugün bin 800 noktada ağaç kesiliyor, her şey kontrol altında" demişti.