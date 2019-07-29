Çevre Bakanı, Salda Gölü’ne Millet Bahçesi’nde ısrarcı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Salda Gölü’ne yapılacak Millet Bahçesi projesiyle gölün çevresinde ‘tek bir çivi çakılmayacağını’ iddia etti. 31 Temmuz’da ihaleye çıkılacak projede göl çevresinde konaklama yerleri, oyun alanları vb. yer alıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü’ne Millet Bahçesi projesinde ısrarcı.

Bakan Kurum “Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün doğal güzelliğini koruyacağız, çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz. Burada tek bir çivi dahi çakılmaması için bu projeyi gerçekleştiriyoruz” iddiasında bulundu.

Bakan Kurum daha önce yaptığı açıklamada Salda Gölü'nde otopark, festival alanı, tuvalet, mescit, kafeterya gibi yapıların inşa edileceğini ifade etmiş ve "Bu bölgeye gelen vatandaşımızın bungalov evlerde, kafeteryalarda dinlenmesi, yürüyüş yollarında, gezinti alanlarında gezmesini sağlayacak birçok düzenlemeyi de bu proje kapsamında yapmış olacağız" demişti.

TOKİ’nin 31 Temmuz’da İstanbul’daki Hizmet Binası’nda ihaleye çıkacağı Salda Gölü Millet Bahçesi projesinde konaklama yerleri ve oyun alanları gibi düzenlemeler olduğu biliniyor.

T24’e konuşan CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca tüm doğaseverleri yarın saat 14.00’te Salda Gölü kıyısında Halk Plajı’nda buluşmaya çağırdı.

Karaca bakanın daha önce yaptığı “Salda Gölü imara açılmıyor” sözleriyle halkı yanılttığını kaydederek “Millet Bahçesi Projesi'ni incelesin, projede oyun alanları, konaklama yerleri gibi düzenlemeler var. Biz de bakanı uyarmış olalım. Yaptığı açıklamalarla, gerçeklerin açığa çıkmasıyla komik duruma düşüyor. Önce projeyi incelesin sonra açıklama yapsın. Amaçlarını biliyoruz, vatandaşın direnişini kırmak, yanlış yönlendirmek" dedi.

