Salda Gölü'nde millet bahçesi ısrarı: İhale yolda

Burdur’un doğal güzelliklerinden olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millet bahçesi yapılacağını duyurduğu Salda Gölü projesi mahkemenin iptal kararına rağmen devam ediyor. 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak nitelenen bölgede, millet bahçesi yapımı için 31 Temmuz'da ihaleye çıkılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çevre koruma bölgesi olarak ilan edildiğini ve 300 bin metrekarelik millet bahçesi oluşturulacağını duyurduğu Salda Gölü, ihaleye çıkıyor.

Mart ayında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararı ile doğal sit alanına göre daha gevşek bir koruma statüsü sayılan Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) ilan edilen alanda, yaklaşık 150 bin metrekareye yayılan millet bahçesi yapılması planlanıyor.

OdaTV’den Yusuf Yavuz’un haberine göre, TOKİ, Burdur’un doğal güzelliklerinden olan ve 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen göl kıyısı için 31 Temmuz’da ihaleye çıkacak.

‘BURASI BİR DÜNYA MİRASI’

Haberde Türkiye’nin önemli göl ve sulak alan uzmanlarından biri olarak tanıtılan Erol Kesici, konuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir Su Ürünleri Fak. Emekli Öğretim Üyesi ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Kurulu Üyesi de olan Kesici, “Burası bir dünya mirası. Bunu sağlayan özelliği ise doğal yapısıdır. Salda Gölü’ne güzelliğini ve rengini veren yapı, göldeki hidromanyezit oluşumlar. Özellikle Beyaz Adalar olarak adlandırılan bölgede yoğunlaşan karnabahar görünümlü bu oluşumlar göl için yaşamsal önemdedir. Ancak bilinçsizce üzerine basılıp geçilen bu yapılar aslında biyomineral dediğimiz canlı oluşumlar. Adı üstünde: “Biyomineral!” Yani canlı demek. Bir böceğin üzerine basıp öldürmekle Salda Gölü’ndeki bu biyominerallerin üzerine basıp öldürmek arasında bir fark yok. İkisi de canlı çünkü” diye konuştu.

‘PAMUKKALE NEYSE SALDA GÖLÜ ODUR’

Salda Gölü’ne ziyaretlerin bile kontrollü şekilde yapılması gerektiğini belirten Kesici “Her zaman söylüyoruz; Pamukkale neyse Salda Gölü de odur. Pamukkale’deki beyaz travertenler için bugün gösterilen özen eskiden yoktu. Alan kararmaya başladıktan sonra farkına varıldı. Salda Gölü de aynı şekilde kararabilir. Bırakın millet bahçesini hiç bir bahçe yapılmamalı buraya. Bakın dünyaya mal olmuş bir doğal mirastan bahsediyoruz. Dünyada iki noktada böylesi bir oluşum var. Böylesi bir alana millet bahçesi yapmanın amacı nedir? Millet bahçesi yapmakla buraya daha fazla turist çekemezsiniz” diye konuştu. Gölü ve çevresinin dünyaya mal olmuş bir doğal miras olduğunu hatırlatan Kesici, "Buraya 25 bin kişi de gelse 1 milyon kişi de gelse tahribat yaratacak. Yılda 1 milyon insanın bu alana girmesi demek, Salda Gölü’nün 5-10 yıl içinde yok olması demektir” dedi.

MAHKEME İPTAL ETMİŞTİ

Daha önce Salda Gölü'nü besleyen su kaynakları üzerinde Devlet Su İşleri'nin (DSİ) yürüttüğü gölet projesine ilişkin "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir" kararının iptali hakkında 2017 yılında dava açılmış ve gölet projesine Isparta İdari Mahkemesi'nden iptal kararı gelmişti. Bölgede araştırma yürüten heyetin hazırladığı raporda “Salda Gölü’nü besleyen sınırlı sayıdaki su kaynakları göz önünde bulundurulduğunda, Kayadibi Göleti’nin Salda Gölü’ndeki su seviyesinin azalmasına neden olacağı öngörülmektedir” deniliyordu.