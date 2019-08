AKP'li vekil 'rahatlattı': Bugün bin 800 noktada ağaç kesiliyor, her şey kontrol altında!

Kaz Dağları'nda yaşanan ağaç katliamına tepkiler artarken AKP Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'ndan ilginç bir açıklama geldi. Madenlerin avukatlığını yapmadıklarını ama yasal çerçevede hareket edildiğini öne süren İskenderoğlu, 'Çanakkale’de bugün bin 800 noktada ağaç kesiliyor. Kesen hiçbir firma değil, kesen bizim devletimiz, kesen orman bölge müdürlüğümüz. Hiçbir şey kontrol dışında gerçekleşmiyor. Bugün kağıdı kullanıyorsak, ahşap masada yemeğimizi yiyorsak aslında bunlarda bu kesilen ağaçlardan yapılan ürünler' dedi.

AKP Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Kaz Dağları’nda maden araması yapan şirketinin gerçekleştirdiği ağaç katliamını savundu.

'1800 NOKTADA AĞAÇ KESİLİYOR'

Sözcü gazetesinin haberine göre, İskenderoğlu, “Önümüzde gündem ile ilgili bir konu var. Biz bir kere hiçbir madenin avukatı değiliz. Bu memleketin her ağacı, her suyu, her denizi bize emanettir ancak yapılan bir maden kanunu ile birlikte biliyorsunuz ki dünyanın her yerinden maden çıkartma yasası var bununla ilgili. Doğru yapılıyor mu kısmında eminim müdürlerimiz bize gereken açıklamayı verecektir ama Çanakkale’de bugün bin 800 noktada ağaç kesiliyor” diye konuştu.

'BUGÜN KAĞIDI KULLANIYORSAK, AHŞAP MASADA YEMEĞİMİZİ YİYORSAK'

Her şeyin kontrol altında olduğunu ileri süren İskenderoğlu, “Kesen hiçbir firma değil, kesen bizim devletimiz, kesen orman bölge müdürlüğümüz. Hiçbir şey kontrol dışında gerçekleşmiyor. Bugün kağıdı kullanıyorsak, ahşap masada yemeğimizi yiyorsak aslında bunlarda bu kesilen ağaçlardan yapılan ürünler. Çanakkale’nin her ağacı bizim için kıymetli. Kesilen ağaçların yerine 3 milyon ağaç dikiyoruz kesinleri söylerken kimse dikilenleri söylemiyor” şeklinde konuştu.