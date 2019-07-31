Kaz Dağları'nda son durum: Neler oluyor, tahribat ne boyutta?

Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nin Ayvalık Tabiat Platformu, Havran Çevre Platformu, Edremit Kent Konseyi ile birlikte düzenlediği çevre gezisinde maden arama adı altında bölgede yaşanan tahribat kayıt altına alındı. Yaşanan talanı yerinde gözlemleyen isimlerden Deniz Aksoy, tahribatın boyutlarını soL için kaleme aldı.

Son dönemde maden çalışmaları kapsamında yaşanan büyük çevre katliamı haberleriyle gündeme gelen Kaz Dağı'ndaki son durumu gözlemlemek için 28 Temmuz 2019 Pazar günü bölgede bir gezi düzenlendi.

Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nin Ayvalık Tabiat Platformu, Havran Çevre Platformu, Edremit Kent Konseyi ile birlikte düzenlediği çevre gezisinde maden arama adı altında bölgede yaşanan tahribat kayıt altına alan isimlerden olan Deniz Aksoy, tahribatın boyutlarını soL'a yazdı.

"Önce Edremit-Havran hattında, defineciler dışında henüz gün yüzüne çıkarılmamış Thebe/Thebai antik kentinin kalıntıları ve mezar alanlarını gördükten sonra yol üzerinde Tepeoba (Havran) molibden ve bakır maden arama alanını uzaktan, sonra Havran’dan 15 km kadar tepelere tırmanarak 'cehennem çukuru' da denilen asit havuzunu yakından görme fırsatı buluyoruz. Edinilen bilgiye göre; yedi yıl süreyle bölgede koca bir havzada molibden ve bakır arayan maden şirketi, cevher kalmadığı gerekçesiyle madeni birkaç ay önce terk edip gitmiş. Yöre halkına göre "kaçmış!" diyen Aksoy'un yazısının tamamının okumak için:

'Altın'cı Filo, Kaz Dağı'ndan defol!'