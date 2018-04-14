Ufuk Uras da kimyasal korosunda

Ufuk Uras, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede “kimyasal silah kullanıldığı” iddiasını doğru kabul etti.

​ABD ​ve ortaklarının Suriye'ye müdahale için kullandı​ğı ​kimyasal yalan ​korosuna Ufuk Uras da katıldı. Uras, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından "Ne kimyasal ne de hava saldırısı, sorunları siyaseten çözmenin dışında çıkış yok" değerlendirmesinde bulundu.

Birçok kurum kimyasal silah kullanımı iddialarının temelsiz ve ciddiyetsiz olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunmuştu. İddiaya ilişkin bugüne kadar hiçbir kanıt ortaya konmadı.

Uras'ın değerlendirmesinin, Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı Suriye değerlendirmesiyle benzerliği de dikkat çekti.

Yıldırım, "Kimyasal silah kullanımı, masum insanları, çocukları katletmenin asla affedilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaklıktır. Şiddetle nefretle kınıyoruz. Bunu yapanlar da mutlaka bedelini ödemelidir ancak bütün bunları yaparken bölgede bugüne kadar Türkiye, Rusya ve İran'ın ön ayak olduğu kalıcı barışa yönelik faaliyetleri akamete uğratacak, bunlara zarar verecek çapta girişimlerden de uzak durulmalıdır" değerlendirmesinde bulunmuştu.