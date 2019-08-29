TR İnter Tekstil'de zafer işçilerin!

Ödeme alamadıkları için fabrika önünde direnişe geçen TR İnter Tekstil işçilerinin maaş ve fazla mesai ödemeleri bugün yapıldı. İşçiler kıdem, sigorta primleri gibi diğer alacak başlıklarında da hukuki mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

soL - Haber Merkezi