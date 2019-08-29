TR İnter Tekstil'de zafer işçilerin!

Uniteks'e üretim yapan TR İnter Tekstil işçileri, ödeme alamadıkları için fabrika önünde direnişe geçmişlerdi. Direnişlerinin 11.gününde, firma avukatlarıyla işçiler anlaşmaya varmışlardı.
İşçilerin Haziran, Temmuz ve 15 Ağustos'a kadar olan maaş ve fazla mesai ödemeleri bugün yapıldı.
Paraların işçilerin hesabına yatırılmasından sonra, işçiler kazanımı kutlamaya başladılar.
İşçiler kıdem, sigorta primleri gibi diğer alacak başlıklarında da hukuki mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduklarını ifade ettiler.