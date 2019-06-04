'Toplantılarda büyük bir coşkuyla alkışlayanların sonra çok sert açıklamalar yapması bana tutarlı gelmiyor'

Eski TBMM Başkanı Çiçek, TÜSİAD'la ilgili konuşarak 'Toplantılarda en ön sırada oturup büyük bir coşkuyla Sayın Cumhurbaşkanı'nı alkışlayanların sonra çok sert açıklamalar yapması bana tutarlı gelmiyor' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’na atanan Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Sözcü'den Özlem Gürses'e konuştu.

Eski TBMM Başkanı Çiçek, TÜSİAD için "Ben TÜSİAD'ı anlamıyorum. Cumhurbaşkanı da dahil tüm siyasetçiler elbette eleştirilebilir. Ama toplantılarda en ön sırada oturup büyük bir coşkuyla Sayın Cumhurbaşkanı'nı alkışlayanların sonra çok sert açıklamalar yapması bana tutarlı gelmiyor" dedi.

'BANA TUTARLI GELMİYOR'

Yüksek İstişare Kurulu'nun kendi fikri olup olmadığıyla ilgili soruya da yanıt veren Çiçek, şunları söyledi:

"Aslında şöyle; ben uzun zamandır siyasette tüm ülkeyi ilgilendiren konuların bir ortak akılla ele alınmasını savunuyorum. Deneyimi fazla olan siyaset insanlarının, düşünce örgütlerinde ülkenin meseleleri için sürekli çözüm üretmesi gerek. Bu nedenle bütün siyasi partilerin katkıda bulunduğu bir üst düşünce örgütü modeli fikri, her zaman dile getirdiğim bir modeldi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na da sunmuştum.

Ben TÜSİAD'ı anlamıyorum. Cumhurbaşkanı da dahil tüm siyasetçiler elbette eleştirilebilir. Ama toplantılarda en ön sırada oturup büyük bir coşkuyla Sayın Cumhurbaşkanı'nı alkışlayanların sonra çok sert açıklamalar yapması bana tutarlı gelmiyor. Yoksa ben zaten ekonomi, adalet ve dış politika alanlarındaki ülke sorunlarının 4 ayaklı bir siyasi vizyonla ele alınması gerektiğini yıllardır söylüyorum."