TKP'den 'yangın' açıklaması: Tüm dostlarımızı Yunan halkının yanında olmaya çağırıyoruz

Açıklama şu şekilde:

TÜM DOSTLARIMIZI YUNAN HALKININ YANINDA OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Komşumuz Yunanistan’da büyük bir yangın onlarca can aldı, yüzlerce yaralı son on yılın en büyük yangını olarak ifade edilen felaketten etkilenmiş durumda.

Dün başlayan yangını durdurmak için gösterilen büyük çabaya rağmen yangın hala sürmekte ve can almaya devam etmekte.

Devlet yetkilileri yangının kötü niyetli kişiler tarafından başlatılmış olabileceğini söylese de, bunun tepkileri hafifletmek için ileri sürülmüş, gerçekliği olmayan bir iddia olabileceğini ülkemizdeki benzer felaketlerde birçok kez gördük.

Elimizde yangının nasıl ortaya çıktığına dair kesin bilgiler henüz yok. Ancak ne olursa olsun Yunanistan’da ve Türkiye’deki mevcut düzenin bu tür felaketlere açık kapı bıraktığı görmezden gelinemez. Orman yangınlarının kamu arazilerinin “kullanılmaz” hale getirilip ranta açılmasının bir yolu olarak kullanılması artık iki halkın da çok iyi bildiği bir senaryo olmuştur.

Bu tür felaketlerin yaşanmaması için alınması gereken önlemler ise sermayenin kâr hırsı uğruna ve devletin vatandaşlarını koruma görevini bir kenara bırakmasından dolayı ihmal ediliyor. Kısa bir süre önce Türkiye’de yaşadığımız demir yolu faciasında da gördüğümüz gibi, insan hayatı ise yalnızca “acil durumlar” söz konusu olduğunda akla geliyor. Bu olayda da alınmayan önlemlerin ve ihmallerin bütün açıklığıyla saptanması zorunludur.

Yunanistan halkının büyük acısını paylaşıyor ve kayıpların yakınlarına sabır diliyoruz. Türkiye Komünist Partisi olarak elimizden gelen yardımı ve desteği sunmak için hazır olduğumuzu ifade ediyor, tüm dostlarımızı ve yoldaşlarımızı bu zor günde Yunanistan halkının yanında olmaya çağırıyoruz.