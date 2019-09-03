Selahattin Demirtaş'tan 'tahliye' açıklaması

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkındaki tahliye kararına ilişkin, 'İyi, adil ve hukuka uygun' dedi.

HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu yargılandığı ana davadan tahliye kararı verilmesine ilişkin avukatları aracılığıyla kısa bir açıklamada bulundu.

Kararı yeni adli yıl için olumlu bulduğunu belirten Demirtaş, “İyi, adil ve hukuka uygun” ifadesini kullandı.

Demirtaş’ın avukatları, tahliye kararının ardından Edirne F Tipi Cezaevi’nde Demirtaş ile görüşmüştü.

Tarafsız Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Demirtaş'ın avukatlardan Arzu Kayaoğlu, "Selahattin bey bizim kadar heyecanlanmadı. O daha sakin karşıladı. Zaten mahkeme kararı SEGBİS’ten yüzüne okundu. Adli yıl açılışında böyle bir kararın verilmiş olmasının iyi, adil ve hukuka uygun bir adli yıl olması için hayırlı olmasını diledi, hem mahkeme heyetine hem de bütün hukukçulara” diye konuştu.