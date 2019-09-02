Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olduğu dosyadan tahliye kararı verildi. Bir başka dosyadan hükümlü olduğu için hapiste tutulmaya devam edecek.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara'da tutuklu yargılandığı davada tahliye kararı verildi, ancak hakkında kesinleşmiş 4 yıl 9 ay hüküm olduğu için çıkamayacak.

Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, Demirtaş'ın tutuklu olduğu dava için oy birliği ile tahliyesine karar verildiğini açıkladı. Demirtaş bir başka dosyadan hükümlü olduğu için

hapiste tutulmaya devam edecek.