Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara'da tutuklu yargılandığı davada tahliye kararı verildi, ancak hakkında kesinleşmiş 4 yıl 9 ay hüküm olduğu için çıkamayacak.
Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, Demirtaş'ın tutuklu olduğu dava için oy birliği ile tahliyesine karar verildiğini açıkladı. Demirtaş bir başka dosyadan hükümlü olduğu için
hapiste tutulmaya devam edecek.
Bir başka dosyadan hükümlü olduğu için @hdpdemirtas hapiste tutulmaya devam edecek. pic.twitter.com/2wtvkIBl0z
— ahmet şık (@sahmetsahmet) September 2, 2019