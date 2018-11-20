Selahattin Demirtaş'tan AİHM kararı sonrası yazılı açıklama

AİHM'in serbest bırakılması yönünde karar verdiği Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi'nden yazılı açıklama yaptı. Demirtaş, Erdoğan'ın 'AİHM'in verdiği kararlar bizi bağlamaz' sözlerine de yanıt verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) serbest bırakılması yönünde karar verdiği Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden yazılı açıklama yaptı.

"Yargılandığım davalar ve isnatlar tümden çökmüştür" diyen Demirtaş, Erdoğan'ın "karar bizi bağlamaz" sözlerine de yanıt verdi.

Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bu kararla birlikte, siyasi rehine pozisyonum hukuken tescil edilmiş oldu. İlk günden beri söylediğimiz gibi, HDP'ye yapılan operasyon, tutuklanmamız ve yargılanmamız hukuki değil, siyasi gerekçelerle yapılıyordu.

Yargılandığım davalar ve isnatlar tümden çökmüştür. AYM dahil, bizim hakkımızda bu süre zarfında yasa dışı karar veren bütün mahkemelerin çok ağır ihlaller yaptığı, AİHM kararıyla kesinleşmiştir.

Siyasetin yargı üzerinde kurduğu yeni vesayet, hem demokrasi hem toplumun geleceği açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Maalesef ki, yürütmenin başı sıfatıyla açıklama yapan Cumhurbaşkanı halen ve bu mahkeme kararına rağmen hukuku, kanunu ve Anayasa'yı tanımayacağını ifade edebilmektedir. Bu benim şahsımla ilgili bir mesele değil, AİHM kararında temsil edildiği gibi bütün Türkiye toplumu ve demokrasi açısından çok vahim bir durumdur.

Hukuk ve adalet mücadelemiz her koşulda devam edecektir. Haklı bir mahkeme kararı olmadan iki yıldır burada tutuluyor olmama rağmen demokrasiye, barışa ve adalete olan inancımı asla kaybetmedim. Bu konuda en büyük umut kaynağım da halktır, halkın mücadelesidir.

Son derece önemli ve ciddi sonuçlar içeren bu mahkeme kararını, zorlu bir hukuki mücadele neticesinde ortaya çıkaran bütün avukat arkadaşlarıma, partim HDP'ye ve dayanışma içerisinde olan bütün halkımıza en içten teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum."

