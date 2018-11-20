AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı

AİHM tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde karar verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına yönelik karar verdi. Karara göre Türkiye 10 bin euro manevi tazminat ile 15 bin euro yargılama gideri ödeyecek.

AİHM tutukluluğun "özgürlük ve güvenlik hakkı", "makul bir süre içinde yargılanma ya da yargılama süresince serbest bırakılma hakkı" ve "serbest seçim hakkı"nı ihlal ettiğini belirterek, tutukluluğa son verilmesi için gereğinin yapılması gerektiğini karara bağladı. AİHM, Türkiye'ye karşı ilk kez, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 18. maddeden ihlal buldu ve Demirtaş’ın "siyasi nedenlerle" tutuklandığını tespit etti. AİHS’in 18. maddesinde “Anılan hak ve özgürlüklere bu Sözleşme hükümleri ile izin verilen kısıtlamalar öngörüldükleri amaç dışında uygulanamaz” ifadesi yer alıyor.

'DERHAL SERBEST BIRAKILMALI'

Demirtaş’ın başvurusunu hazırlayanlardan biri olan insan hakları hukukçusu Kerem Altıparmak ise karara ilişkin “AİHM Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna son verilmesi için gereğinin yapılması gerektiğini karara bağladı. Şu andan itibaren tutuklu olması hem ulusal hem de uluslararası hukuka aykırıdır. Derhal serbest bırakılması gerekir” diye belirtti.

HDP'DEN AÇIKLAMA

Kararın ardından resmi Twitter hesabından kısa bir açıklama yapan HDP, "AİHM önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için gerekli adımların atılmasına karar verdi. Mahkemeler derhal bu kararın gereğini yerine getirmeli, Demirtaş ve tutuklu seçilmişler serbest bırakılmalıdır. Tüm halklar bu sese ses vermeli, bu hukuksuzluk son bulmalıdır. AİHM’in ders niteliğindeki kararı, milyonların iradesi olan seçilmişlerin özgür kalmasını gerektirir" ifadelerini kullandı.

TAHLİYE BAŞVURUSU

Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Kahraman, “AİHM kararından sonra içeride kalacağı her saat, özgürlüğünün ihlalidir. Derhal serbest bırakılmalıdır. Demirtaş’ın özgürlüğü için bugün başvuru yapacağız" dedi.