Demirtaş’ın avukatlarından tahliye talebiyle başvuru

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'ın avukatları tahliye talebiyle Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2 yıldır tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönemki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a dair verdiği “serbest bırakılması” kararı ardından Demirtaş’ın avukatları Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

Duvar'ın aktardığına göre 2 yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş adına avukatları, tutukluğunun “özgürlük ve güvenlik hakkı”, “makul bir süre içinde yargılanma ya da yargılama süresince serbest bırakılma hakkı” ve “serbest seçim hakkı”nı ihlal ettiği gerekçesiyle AİHM’e başvurmuştu.

Başvuruyu değerlendiren Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) “hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamalar ancak öngörülen amaçlar için uygulanabilir” içerikli 18’inci Maddesi’nin ihlal edildiğine hükmetti.

Demirtaş'ın avukatı açıklamasında "Sn. Demirtaş’ın derhal tahliyesi için Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine bugün başvurulmuştur. Umarız zaman kaybetmeksizin bu kararın gereği yapılır. Bu karardan sonra Sn Demirtaş’ın tutuklu kaldığı her saniye hürriyeti tahdittir!" dedi.