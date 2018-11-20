HDP Sözcüsü'nden Demirtaş açıklaması: Türkiye, AİHM kararına uymak zorunda

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Selahattin Demirtaş'a ilişin verdiği 'tutukluluk haline son verilmesi' kararına ilişkin HDP Sözcüsü Saruhan Oluç'tan açıklama geldi.

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, AİHM'in Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönündeki kararına ilişkin konuştu.

AİHM’in verdiği kararın 1,5 yıldır beklendiğini belirten Oluç, "Bugün AİHM nihayet bu kararı açıklamıştır. Bu son derece önemli bir karardır. Türkiye hukuk sisteminin, uluslararası hukuk sistemiyle ilişkisi açısından önemli bir karardır. İki maddede bu karara değinmek istiyoruz. AİHM ‘serbest seçim’ konusunda ihlal kararı vermiştir. Demirtaş’ın, TBMM’nin üçüncü büyük partisinin Eş Genel Başkanı olması nedeniyle çalışmalara katılamamasına dikkat çekmiştir. Biliyorsunuz ilk tutuklamalar başladığı andan itibaren vekillerimizin ‘yasama hakkı’nın ihlal edildiğini söylemiştik. AİHM kararı, bizim iddialarımızı teyit etmiş oldu" dedi.



Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Oluç, bu karar üzerine avukatların yerel mahkemeye yapacakları başvurularını hazırladığını söyledi.



Yapılacak bu başvuru doğrultusunda yerel mahkemeye acilen karar verilmesi çağrısında bulunan Oluç, “Hem Demirtaş hem de seçilmiş diğer vekillerimiz hakkında hızla yerel mahkemelerin bu kararı emsal görerek karar vermesi gerekmektedir. AİHM kararları Türkiye açısından önemlidir. AİHS’nin 46’ıncı Maddesi der ki; ‘Bu sözleşmeyi imzalamış ve kabul eden ülkeler, AHİM’in kesinleşmiş kararlarına uymayı taahhüt eder' der. Bu kararın uygulamasını da Avrupa Konseyi’nin denetleyeceğini söyler. Türkiye de bu sözleşmeyi imzalamıştır. Dolayısıyla Türkiye bu karara uymak zorundadır" ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SORULDU



Gazeteciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mahkemenin verdiği karara dair sarf ettiği “AİHM kararları bizi bağlamaz. Bugüne kadar örgütle ilgili çoğu kararlar hepsi aleyhe. Karşılığında yapabilecek çok şeyler var. Karşı hamlemizi yaparız. Terör devam ediyor” sözlerini sordu.



Oluç, yöneltilen bu soruya şu yanıtı verdi: “Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün bir açıklaması oldu. Gül diyor ki; Kararı görmek lazım ve takdir edecek makam yargı makamıdır. Evet, yerel mahkeme karar verecektir. AİHM, iç hukukun bir parçasıdır. Bunu da reformcu bir parti olarak AKP getirdi diyor. Hem AİHS’in 46 maddesi hem de Abdulhamit Gül’ün bu açıklaması, AİHM’in kararları hakkındaki uyulması gereken içtihatları gösteriyor diye düşünüyorum.”



Oluç, gazetecilerin yönelttiği “Karşı hamle verilen cezaların onaylanması anlamına gelir mi? Böyle bir şey bekliyor musunuz?” sorusuna ise, “Biz hukuki alandaki işlerin siyasiler tarafından bu şekilde ele alınmasını doğru bulmayız doğrusu. Biz sadece burada AİHM vermiş olduğu kararın Anayasa’nın 97. Maddesi nedeniyle ve Türkiye’nin imzalamış olduğu AİHS sözleşmesi nedeniyle yerel mahkemelerimizin neden uyması gerektiğini söylüyoruz. Bunun dışındaki işlemler yargı alanının dışındaki işlemlerdir, onların nasıl cereyan edeceğini şu an da söylememiz çok doğru olmaz” yanıtı verdi.

