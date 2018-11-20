Erdoğan'dan 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: Bizi bağlamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM'in Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi yönündeki kararına ilişkin, 'Bizi bağlamaz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında Osman Kavala operasyonuna ilişkin konuştu.

'KÜLAHIMIZA ANLATIN'

"Çevrecilik adına yakıp yıkanlar sokakları ateşe verenler gelip millet bahçelerine bakıp gerçek çevrecilik nedir görsünler" diyen Erdoğan, Haziran Direnişi'ni hedef alarak, "Öyle lafla çevrecilik olmuyor. Gezi olaylarında bu olayları yapanların finansörü konumundaki şu anda cezaevinde olan bu kişiyle iltisaklı birçok malum kişi akademisyenler de var. Bunlar geçenlerde gözaltına alındı. Malum çevreler batı dünyası açıklamalar yapılıyor. Türkiye'de de bu işlerin finansörü durumunda olanlar var. Bu içeri alınınca neden rahatsız oluyorsun? Kendi ülkenizde olunca feryad figan. Türkiye'de olunca akademisyendir falan filan. Siz bunları bizim külahımıza anlatın" ifadelerini kullandı.

'GERİCİLİKTİR, ÇAĞDIŞILIKTIR'

Son dönemlerde eski Türkiye'de kaldığını düşündükleri tartışmaların içine çekilmeye çalışıldıklarını belirten Erdoğan, "Dünyanın 21. yüzyılın ikinci yarısına hazırlandığı dönemde, ülkemizin baskı dönemine çekilmeye çalışılması manidardır. Buna bir isim verilecekse gericiliktir, çağdışılıktır. Türkiye'nin geldiği yerde eski, baskıcı günlere dönülmesini isteyenlere başka ne söz olabilir. Bizim milletimiz tek parti dönemini vicdanında hakettiği yere çoktan oturtmuştur" dedi.

'YA ISLAH, YA TASFİYE'

CHP'nin 31 Mart'ta hak ettiği dersi bir kez daha sandıkta alacağını öne süren Erdoğan, "Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmek isteyenler kendi karanlıklarında kaybolup gidecekler. Kaybettikleri mevzileri kazanmak için yeni taktikler üretecek kabiliyeti olmayanlar eski usul yöntemleri tedavüle sokuyor. Noksanlarımız varsa tamamlayacağız. Yolunu şaşıranları ya ıslah ya tasfiye edeceğiz" diye konuştu.

DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM'in Demirtaş'ın tahliyesi yönündeki kararına ilişkin, "AİHM'in verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz" dedi.

Erdoğan, Bahçeli ile yapacağı görüşmede ise seçim ittifakını gündeme alacaklarını dile getirdi.

Erdoğan, yerel seçimdeki adaylarının bir kısmının cumartesi günü açıklanacağını dile getirdi.