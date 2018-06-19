Seçime günler kala İyi Parti'den 250 istifa

Manisa'da İyi Parti Salihli İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlyas Çınar ile birlikte 250 kişi partiden istifa etti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde İyi Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlyas Çınar ile birlikte 250 kişi partiden istifa ettiği öğrenildi.

Salihli Kent Meydanı'nda bir araya gelen Çınar ve partililer, aldıkları istifa kararına ilişkin basın açıklaması yaptı.

"Grubumuz içinde bulunan arkadaşlarımızın bazı milletvekili adaylarını seçim çalışmasına davet etmelerine rağmen 'ilçe başkanına ayıp olur' gibi söylemlerde bulunmaları bu adayların halkın değil kişinin vekili olacağı kanaatine varmamıza neden oldu. Bu kadar aşağılamadan sonra böyle bir yapının ve oluşumun içerisinde bulunamayacağız" diyen Çınar, "Partinin yönetimindeki şahıslarla bir başarı elde edilemeyeceği, bunun milliyetçilikten ve vatanseverlikten uzak bir yapı olduğu tarafımızdan anlaşılmıştır. Bu sebeplerden dolayı 250 kişi ile İyi Parti Gençlik Kollarındaki görevlerimizden ve parti üyeliklerimizden istifa ediyoruz" ifadelerini kullandı.