Saray'a gitmeyen Ankara Barosu'ndan açıklama: Her türlü tahakkümün karşısındayız

Saray'da düzenlenen yeni adli yıl açılış törenine katılmayan Ankara Barosu, Ankara Adliyesi önünde bir açıklama gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, 'Her türlü tahakkümün ve tahakküm örüntüsünün karşısındayız' denildi.

Yargıtay Başkanlığı tarafından Saray'da düzenlenen yeni adli yıl açılış törenini protesto eden 52 barodan biri olan Ankara Barosu, Ankara Adliyesi önünde bir açıklama gerçekleştirdi.

Açıklamada, ''Her türlü tahakkümün ve tahakküm örüntüsünün karşısındayız'' denilirken, bağımsız duruşun önemi de vurgulandı.

'YILMADAN ÇALIŞACAĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN'

Baro tarafından yapılan açıklamada, ''Bu prensip dahilinde, yeni adli yılda da temel hak ve özgürlüklerin istisnasız bir şekilde hukuk devleti koruması altında var olduğu, adil yargılanma hakkının, ifade hürriyetinin, insan onuruna yaraşır şekilde yaşama hakkının tesis edildiği bir ülkede hukuki güvenliğin herkes için sağlandığı bir sistemin inşası için yılmadan çalışacağımızdan, hiç kimsenin şüphesi olmasın'' denildi.

'TÜM ADALET EMEKÇİLERİNİN ADLİ YILINI KUTLARIZ'

Tüm adalet emekçilerinin yeni adli yılının kutlandığı açıklama, ''Ankara Barosu olarak omuz omuza olmaktan teker teker onur duyduğumuz bütün meslektaşlarımızın, bağımsız yargı mücadelesine inanan tüm hukukçuların, baro ve adliye personelleri olmak üzere tüm adalet emekçilerinin yeni adli yılını umutla, cesaretle, kararlılıkla ve hiç yılmayacak, sesimizi hiç kısmayacak olmanın verdiği inançla kutlarız'' sözleri ile tamamlandı.

'AÇILIŞ SARAYDA OLACAKSA ADLİYE SARAYINDA OLMALIDIR'

Yapılan açıklamada konuşan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, “Adli yıl açılışı illa bir sarayda olacaksa bu adliye sarayları olmalıdır. Yürütmenin çatısı altında yapılan adli yıl açılışı hukuka zarar verir. İfade hakkının sınırlandırıldığı Cumhurbaşkanı önünde söylenebildi mi bugün? Yargı bağımsızlığını sağlamadığımız sürece hiçbir sorun çözülmez” dedi.