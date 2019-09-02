Gazeteci Alican Uludağ Saray'daki açılışa alınmadı

Cumhuriyet gazetesi yargı muhabiri Alican Uludağ Saray'daki adli yıl açılışına alınmadı.

Cumhuriyet gazetesi yargı muhabiri Alican Uludağ, Yargıtay tarafından Adli Yıl Açılış Töreni'ne davet edildi. Törene katılmak için Saray'a giden Uludağ, "Listede 'adınız yok, içeri alamayız" denilerek törene alınmadı.

Uludağ Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yargıtay Başkanlığı, adlî yıl açılış töreni için adıma davetiye gönderdi. Sabah töreni izlemek için Saray'a gittim. Listede 'adınız yok, içeri alamayız' dediler. Oysa vardı. Sordurdum; Saray, Yargıtay'ın listesinden adımı çıkarmış. Yargı bağımsızlığı mı? Buraya kadar işte" ifadesini kullandı.