Metin Feyzioğlu muradına erdi: Saray'daki adli yıl açılış töreninde konuştu

Yargıtay Başkanlığı tarafından düzenlenen 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni tartışmalar altında bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılıyor. Türkiye Barolar Başkanı Metin Feyzioğlu, törende konuştu. Feyzioğlu'ndan sonra kürsüye Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit geldi.

Türkiye Barolar Başkanı Metin Feyzioğlu 5 yıl sonra ilk kez törende konuştu.

Metin Feyzioğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük desteğiyle barolarımızın, danıştayımızın büyük katkılarıyla hazırlanan yargı reformu stratejisiyle çözüm vardır... Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalefeti ya da destekçisi değildir.

Biz tarafsızız. Kadına, çoğu yönelik şiddetle hep birlikte mücadele etmek zorundayız...

İki, hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmeli ve zor bir sınav olmalıdır.

Üç Yeni hukuk fakültesi açılmasına son verilmelidir. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesi mutlaka getirilmelidir.

Üç Yeni hukuk fakültesi açılmasına son verilmelidir. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesi mutlaka getirilmelidir.

Bugün verilen hükümlerin yaklaşık yüzde 90’ı istinaf aşamasında gelişiyor. İstinafın yükü büyük. Yargıtay’ımız içtihat olma özelliğinden çıkmak üzere. Yargıtay’ın huzuruna gelmesini sağlayacak kanunun getirilmesi şarttır.

Tutuklama tedbirinin peşin ceza gibi uygulayan uygulamalar kanundan çıkarılmalıdır.

Vatandaşlarımızın avukatlık hizmetinden yararlanırken alınan KDV indirilmelidir.

Kamuda çalışan avukatların özlük hakları düzeltilmelidir.

Stajyer Uyuşmazlıkların önceden doğmasını önleyecek batıda doğru örneklerini gördüğümüz koruyucu avukatlık hizmetlerini geliştirmeliyiz.

Ara buluculukta işçinin yanında avukat olmadan savunmasız müzakereye katılmasını yanlış buluyoruz. Çünkü karşısında bütün gücüyle işveren var.

Yargı reformu strateji belgesi doğru bir belgedir. Bu çoğulculukta hazırlanan başka bir belge ben görmedim.

Türkiye'nin normalleşme sürecinde kuvvetler ayrılığını tam olarak saylayacak şekilde Meclisimizde yeniden uzlaşma ile öneriyoruz. Uzlaşma liyakat temelli olacaktır.

YARGITAY BAŞKANI CİRİT: BAĞIMSIZ YARGI YOKSA...

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in törende yaptığı konuşmanın satır başları şöyle:

"Hâkimler olarak bizler Türk milletinden aldığımız yargı yetkisini kullanıyoruz. Hukuk ihtiyacı insanlık tarihi kadar eskidir. En gelişmiş hukuk sistemi hakları en çok koruyandır. İyi işleyen bir yargı sistemi ile insan haklarının korunmasının arasında bağ vardır. Kullandığımız kamusal gücün, huzurumuza gelen insanların hayatına ciddi etkileri olmaktadır.

Bağımsız yargı yoksa hukuk devletinin varlığından söz edilemez. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte yargının denetleme görevi kuvvetlendirilmiştir.

Yargı reformu adalete katkı sağlayacak. Yargı reformunun kısa sürede yasallaşarak ülke gündemine getirilmesini bekliyoruz."

ALTERNATİF TÖRENLER

Alternatif adli yıl açılış töreni düzenleyen Ankara Barosu, bu kapsamda önce Sıhhiye Adliyesi önünde açıklama yapacak, ardından Anıtkabir’i ziyaret edecek.İstanbul Barosu da bu akşam açılış kokteyli gerçekleştirecek.