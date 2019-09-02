Reis'in inayetiyle... 'Bağımsız yargı' Saray kapısında kuyrukta...

2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni tartışmalar altında bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılıyor. Saray'ın önünde sıra bekleyen hakim, savcı ve avukatlar ancak üzerleri arandıktan sonra içeri girebiliyor.

Yargıtay Başkanlığı tarafından düzenlenen 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni tartışmalar altında bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılıyor.

Açılış töreni için gelen yargı mensupları Saray kapısında uzun kuyruk oluşturdu. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Benim değil milletin evi" dediği binaya hakim, savcı ve avukatlar ancak üzerleri arandıktan sonra girebildi. Yargıtay'ın davet ettiği gazetecilerden bazıları ise Cumhurbaşkanlığı tarafından veto edildiği için içeri alınmadı.

Hukukçu ve yazar, eski CHP milletvekili Hüseyin Aygün, sosyal medya hesabından fotoğrafı eleştirerek, ''Bu insanlar, hakim ve cumhuriyet savcısı.. Saray'ın kapısındalar.. 'Üstleri arandıktan sonra' içeri girebiliyorlar.. Yargının Saray'ın bir şubesi haline geldiğini simgeleyen bir fotoğraf'' dedi.