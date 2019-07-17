'Rasim Ozan Kütahyalı bulunamadı ama...'

Tiyatro sanatçısı ve soL yazarı Orhan Aydın, bir festivale katılmak için gittiği Urla'da gece geç saatlerde gözaltına alınırken, hakkında yakalama kararı bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, yargılandığı davaya yine gitmedi. Kütahyalı'nın bulunamadığı belirtilirken dava ertelendi.
soL - Haber Merkezi
Çarşamba, 17 Temmuz 2019 11:27

Boşnaklara hakaret içeren çirkin sözleri nedeniyle yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkarılan Rasim Ozan Kütahyalı, duruşmaya yine katılmadı.

Mahkemede Kütahyalı'nın bulunamadığı belirtilirken, duruşma bu nedenle ertelendi.

Davada Kütahyalı'nın avukatı da müvekkilinin bulunamadığını dile getirdi.

KÜTAHYALI BULUNAMADI AMA

Önceki dün tiyatro sanatçısı ve soL yazarı Orhan Aydın, festival kapsamında gittiği Urla'da otelin karşısında bir mekanda otururken polis tarafından gözaltına alınmış, 7 saat karakolda tutulmuştu.

 