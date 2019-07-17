'Rasim Ozan Kütahyalı bulunamadı ama...'

Tiyatro sanatçısı ve soL yazarı Orhan Aydın, bir festivale katılmak için gittiği Urla'da gece geç saatlerde gözaltına alınırken, hakkında yakalama kararı bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, yargılandığı davaya yine gitmedi. Kütahyalı'nın bulunamadığı belirtilirken dava ertelendi.

soL - Haber Merkezi