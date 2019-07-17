'Rasim Ozan Kütahyalı bulunamadı ama...'

Boşnaklara hakaret içeren çirkin sözleri nedeniyle yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkarılan Rasim Ozan Kütahyalı, duruşmaya yine katılmadı.
Mahkemede Kütahyalı'nın bulunamadığı belirtilirken, duruşma bu nedenle ertelendi.
Davada Kütahyalı'nın avukatı da müvekkilinin bulunamadığını dile getirdi.
KÜTAHYALI BULUNAMADI AMA
Önceki dün tiyatro sanatçısı ve soL yazarı Orhan Aydın, festival kapsamında gittiği Urla'da otelin karşısında bir mekanda otururken polis tarafından gözaltına alınmış, 7 saat karakolda tutulmuştu.