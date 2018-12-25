Özelleştirme kapsamına alınan askeri fabrika Ethem Sancak'a mı teslim edilecek?

Türkiye'nin ilk askeri fabrikası olan tank palet fabrikasının ihalesini, bir süre önce yerli Altay tanklarının ihalesini kazanan BMC firmasının dışında hiçbir firmanın kazanamayacağı ifade ediliyor. Fabrikanın Ethem Sancak'ın sahibi olduğu BMC'ye verileceği yaklaşık 3-4 aydır konuşuluyordu.

Sakarya'da özelleştirme kapsamına alınan ve “Tank Palet Fabrikası” olarak bilinen 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün ihalesinin "adrese teslim" olarak Ethem Sancak'ın BMC firmasına verileceği belirtiliyor.

Odatv'de yer alan habere göre, Türkiye'nin ilk askeri fabrikası olan tank palet fabrikasının ihalesini, bir süre önce yerli Altay tanklarının ihalesini kazanan BMC firmasının dışında hiçbir firmanın kazanamayacağı ifade ediliyor. Fabrikanın BMC'ye verileceği yaklaşık 3-4 aydır konuşuluyordu.

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak. Sancak bir dönem AKP MKYK üyeliği yaptı. Erdoğan'a olan sevgisini "Dürüstlüğünü, yiğitliğini gördükçe aşık oldum. Ona anam, babam, eşim, çocuklarım feda olsun" diye anlatan Sancak, daha önce Denizli'de yaptığı açıklamada “Milli motor, milli hızlı tren, milli tank ve milli otomobil. Bunlar da tamamlayıcı dört rabiadır. İzinleri aldık, bunlarla uğraşıyoruz” demişti.

KARASU'DAKİ İNŞAATI DURDURDU

Sancak'a daha önce de Sakarya Karasu'da savunma sanayii için geniş bir yer tahsis edilmiş, yerin zemin iyileştirmesi gerçekleştirilmiş ve yatırım teşvikleri verilmişti. BMC, milli Altay tankını yapmak amacıyla Karasu'da başlattığı fabrika inşaatı yatırımını geçen eylül ayında sürpriz bir şekilde durdurdu.

TSK'nin en büyük askeri fabrikalarından biri olan Sakarya'daki 1. Ana Bakım Fabrikası'nda motor, optik, döküm, palet, elektrik ve çelik imalat dahil 32 farklı atölyede askeri malzeme üretimi ve bakımı yapılıyor. Gece görüş dürbünleri dahil hassas silah dürbünlerinin üretildiği Türkiye'deki tek askeri tesis olan fabrikada, TSK'nin tüm paletli tank ve benzeri araçlarının paletleri hem üretiliyor hem de bakımı yapılıyor. Fırtına obüslerinin de üretildiği fabrikada Leopar T1 ve T2 tanklarıyla M48 ve M52 tanklarının modernizasyonu ile yıllık bakımları gerçekleştiriliyor. Halen subaylar tarafından yönetilen fabrikanın özelleştirme sonrasında nasıl yönetileceği bilinmiyor.

'STRATEJİK ÖNEMDE BİR TESİS'

Fabrikanın özelleştirme kapsamına alınmasının ardından, sosyal medyada imzasız bir metin dolaşmaya başladı.

Metinde şöyle deniliyor:

“1’nci Ana Bakım Merkezi Müdürlüğü Fabrikasının 50 yılda oluşan savunma sanayi tecrübesiyle zırhlı araçları (Fırtına obüs) sıfırdan üretmesi, tank modernizasyonunda tecrübe, bilgi ve deneyime sahip yetişmiş işgücü, son 10 yılda 3 defa özel sektörü bile gıpta ettirecek şekilde MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ’nin en verimli işyeri olarak tescil ettiği, Dünya’daki ilk beş arasındaki bir işyeridir. Bu fabrikanın bu gün yeniden kurulması sadece 20 milyar dolarlık bir yatırımı gerektirmekte, bilgi ve tecrübe oluşumu ise en az 10 yılı bulmaktadır.

Fabrikada gururumuz FIRTINA OBÜS seri üretimi, gündüz ve gece görüş dürbünleri üretimi, dünyanın en uzun süre dayanıklı tank ve tırtıllı araç paleti üretimi sıfırdan %100 milli olarak yapılmakta, Leopard 1 ve 2 tanklarının ve diğer tankların modernizasyonu tamamen sökülerek yeniden yapılması şeklinde modernize edilmeye devam edilmektedir. TSK’nın mevcut taleplerine bile 7/24 esasına göre çalıştırılarak yetişmekte zorlanmaktadır. Fabrika, Sakarya ili Arifiye ilçesinde, E-5 ile Otobanın tam ortasında Adapazarı şehir girişinde, 1 milyon 804 bin metrekarelik her türlü yeni yatırıma müsait çok geniş bir arazi üzerinde kuruludur. 500 ile 700 milyon dolarlık bir yatırımla 6 ay içerisinde seri Altay tankı üretim kapasitesi Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından tespit edilmiş, bizzat Başkan ve MSB Bakan yardımcısı tarafından, Altay tankının ana üretiminin bu fabrika tarafından MSB-ASFAT A.Ş kanalıyla yapılacağı deklere edilmiştir. Fabrika, ülkemiz savunma sanayii açısından vazgeçilemez kritik önemde ve tekrar yerine konulması mümkün olmayan STRATEJİK ÖNEMDEKİ bir tesistir.”

Fabrikanın, özelleştirme kapsamına alınma gerekçesi olarak ALTAY tankının üretiminin yapılacak olması gerektiği ileri sürüldü. Sözkonusu metinde ALTAY tankının az bir yatırımla 100 kadar yeni işçi alımı yapılarak seri üretimine geçilebileceği ifade edilerek şöyle deniyor:

'ADRESE TESLİM OLARAK SANCAK VE KATAR GİRİŞİMİNE TESLİM EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ'

“10 yıldır sadece prototipi için ALTAY tankına 1 milyar doların üzerinde ülkemizin kaynakları harcanırken, ülkemizde ALTAY tankını az bir yatırımla, 100 kadar yeni işçi alımı yapılarak 6 ayda seri üretimi yapabilecek devletin elindeki tank üretme kapasitesi ve tecrübesi olan tek fabrikamız, hiçbir tank ve obüs üretme yeteneği ve kapasitesi olmayan, adrese teslim olarak alacağı kesin olan Ethem Sancak ve Katar girişimine havale edilmesi kabul edilemez. Aklı başında her firma veya holding bile kendi elindeki pırlanta değerindeki, ekonomiye sağladığı katma değeri olan böyle bir fabrikayı kaptırmamak için uğraşacakken, kendi silahlı kuvvetlerine ve stratejik işbirliği içerisinde olduğu dünyanın diğer silahlı kuvvetlerine üretim ve satış yapmakta olan böyle bir fabrikanın göz göre göre millilikten çıkarılması mantıkla izah edilemez. Kara Kuvvetleri Komutanlığının zırhlı ve tırtıllı araçlarının, tanklarının, Fırtına Obüslerin kalbi elinden alınmaktadır.”

Metinde özelleştirilecek olan fabrikayla ilgili detaylı bilgiler de yer alıyor. Ayrıca, özelleştirme kararının Özelleştirme Kanunu’na aykırı olduğu da ileri sürülüyor:

'TSK'NİN BİR BİRLİĞİNİ ÖZELLEŞTİRMEKLE AYNI HUKUKİ SONUÇLARI DOĞURUR'

“Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’na bağlı Askeri Fabrikalar ve Tersaneler Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) adı altında zaten 2 yıl önce bu amaçla kurulmuş olup, bu şirketin tüm askeri fabrikalarla, askeri tersanelerle, yurt içi ve yurt dışı firmalarla, askeri fabrika ve tersanelerin imkanlarını kullanarak ortak üretim, ortak kullanım ve çalışma yapması imkanı varken, Fabrikanın özelleştirilerek tamamen devredilmesi milli değerin elden çıkarılması anlamına gelmektedir.

Fabrikada halen bir albayın komutasında 29 subay, 50 astsubay, 22 uzman çavuş, 112 memur ve 714 işçi çalışmaktadır. Fabrikanın hukuki vasfı TSK’ya hizmet üreten diğer tabur, alay veya tugaylarla aynı durumdadır. Askeri tırtıllı araçların bakım, onarım ve modernizasyonu yapan bu Fabrika Müdürlüğünün işletmesinin devri, Anayasa’mızın Savunmanın devletin görevi olduğu, savaşa hazırlık yapması gerektiği ilkesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı Kuruluş Ve Teşkilat Kanununa ve en önemlisi 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu’nun 1. maddesinde sayılan ‘özelleştirme kapsamına alınabilecek kuruluşları belirleyen’ maddeye aykırıdır. Bu nedenle de, bu fabrikanın özelleştirme kapsamına alınması Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir birliğini özelleştirmekle aynı hukuki sonuçları doğurmaktadır. Bu derece hukuksal ve stratejik hata yapılmasının, Sayın Cumhurbaşkanımızın Özelleştirme İdaresi Başkanı ve askeri fabrikalardan sorumlu Milli Savunma Bakan Yardımcısının yanlış bilgilendirilmesinden ve yönlendirilmesinden kaynaklandığını değerlendirmekteyiz.”

İŞÇİLER TEPKİLİ

Tank Palet Fabrikası olarak bilinen 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün özelleştirme kapsamına alınmasına karşı dün akşam Harb-İş Sendikası üyesi Sakarya, Kocaeli, İstanbul'da bulunan birçok fabrikadan işçiler Adapazarı şehir merkezindeki Gar Meydanı'nda toplanmıştı. İşçiler "Sakarya uyuma fabrikana sahip çık" ve "Savunma sanayi özelleştirilemez" sloganları atarak karara tepki göstermişti.

