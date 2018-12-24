AKP'nin satmaya karar verdiği askeri fabrikanın işçileri meydana iniyor

AKP'nin, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan I. Ana Bakım Merkez Komutanlığı bünyesindeki tank palet fabrikasını özelleştirme kararı tepkilere yol açtı. Tank palet fabrikası işçileri ve Harb-İş Sendikası üyeleri bu akşam Sakarya'da yürüyüş yaparak kararı protesto edecek.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren Milli Savunma Bakanlığı bağlı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki I. Ana Bakım Merkez Komutanlığı tank palet fabrikasının özelleştirilmesine tepki yağıyor.

Resmi Gazete'de 21 Aralık 2018 günü yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla tank palet fabrikasının özelleştirme kapsamına alındığı duyurulmuştu.

İŞÇİLER VE HALK TEPKİLİ

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından fabrikada çalışan işçiler ve Arifiye halkı, özelleştirme kararına tepki gösterdi. Daha önce özelleştirilen Tekel ve şeker fabrikalarının akıbetini hatırlatan vatandaşlar, bu satışın toplumun yararına değil zararına bir uygulama olduğunu savundular.

Savunma sanayisinin özel şirketlere ve patronlara terk edilemeyecek kadar stratejik olduğunu ifade eden yurttaşlar, bu kararı kabullenemediklerini anlattılar.

Fabrikada çalışan işçiler de yemek sonrası yemekhanede tabak ve kaşıkları vurarak özelleştirme kararını protesto ettiler.

BUGÜN YÜRÜYÜŞ VAR

Harb-İş Sendikası da tank palet fabrikasının özelleştirilmesini bugün bir yürüyüşle protesto edecek. Bugün saat 18:00'de Sakarya da Demir-İş Sendikası önünden gar meydanına bir yürüyüş düzenlenecek, ardından basın açıklaması yapılacak.