AKP askeri fabrikayı da satıyor: Özelleştirme kapsamına alındı

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki I. Ana Bakım Merkez Komutanlığı bünyesindeki tank palet fabrikası özelleştirme kapsamında alındı.

Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren I. Ana Bakım Merkez Komutanlığı bünyesindeki tank palet fabrikası özelleştirme kapsamında alındı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) kararıyla, söz konusu fabrikanın özelleştirileceği duyuruldu.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 1.8 milyon metrekare üzerine kurulu tesisin, "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ve işletme hakkı süresinin 25 yıl olması öngörülüyor. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2019’a kadar tamamlanacak.

SÖZLEŞMESİ BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENECEK

Fabrikada TSK’ye yönelik mal ve hizmet üretiminin devamlılığının sağlanması ve MSB kontrolünde yeni yatırımların yapılması da dahil olmak üzere ihale dokümanında ve işletme hakkı sözleşmesinde yer alacak hususlar, ÖİB ve MSB tarafından belirlenecek.

Uygulamada, teklif sahiplerinin savunma sanayii tesisi işletme deneyimleri, mali yeterlilikleri gibi MSB ve ÖİB tarafından uygun görülecek hususlar, ön yeterlilik kriteri olarak belirlenecek.

'ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN YAPILMASI AMACIYLA…'

Resmi Gazete’deki kararda şöyle denildi: “Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve Milli Savunma Bakanlığına (MSB) tahsisli Sakarya ili Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesinde bulunan 1075 ada, 5 parsel numaralı 1.804.131 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işletimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin (fabrika), özelleştirme ile hedeflenen genel amaçlarının karşılanmasının yanı sıra; milli savunma sanayinde ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması ile fabrikanın işletme verimliliğinin artırılması ve yeni iş/üretim imkanları oluşturmaya yönelik yatırımların özel sektör tarafından yapılması amacıyla..."