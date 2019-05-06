Nükleer santral temelinde çatlak oluştu, beton tümüyle kırıldı

Mersin Akkuyu'da yapılacak nükleer santralde reaktörün oturacağı temelin bazı bölümlerinde çatlak oluştu. Çatlak olan bölüm ya da bölümler tümüyle kırıldı ve yenilendi. Bunun ardından bir kez daha çatlak oluştu. Yeniden oluşan çatlağın ardından beton kırıldı ve sorunlu bölümlerde temel yeniden atıldı.

Mersin Akkuyu'da Rus şirket Rosatom tarafından yapımı devam eden nükleer santral inşaatından çatlak haberi geldi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Rosatom, yaz döneminde 80 metre eninde, 80 metre boyunda yaklaşık 3 metre yüksekliğinde reaktörün oturacağı temeli atmak üzere çalışmalar yaptı. Temel alanı belli büyüklükte parçalara bölündü ve beton döküldü. Ancak, bazı bölümlerde çatlaklar oluştu. İlk çatlak temmuz ayında tespit edildi. Beton konusunda uzmanlardan ve değişik üniversitelerde görev yapan akademisyenlerden danışman kadrosu bulunan TAEK, saha denetimlerinde çatlağı tespit etti ve müdahalede bulundu. Sorunlu beton kırıldı. Yeniden atıldı.

İzleyen günlerde, bir kez daha denetimlerde bazı bölümlerde çatlak olduğu saptandı. TAEK, talimat verdi ve çatlak olan bölüm tümüyle kırıldı ve yeniden yapıldı.

Bin 200 megavatlık ilk ünitenin, reaktörün oturacağı “baz temel” olarak anılan bölümünde beton işi tümüyle tamamlandı. Şimdi, kota kadar olan bölümün inşaatı devam ediyor.