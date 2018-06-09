Nakşibendi tarikatı şeyhi 'seçim kararını' açıkladı

24 Haziran seçimleri tarikat ve cemaatlerin açıklamalarına sahne olmaya devam ediyor. Nakşibendi tarikatının Şanlıurfa’daki şeyhlerinden Muhammed Zahid el-Haznevi, AKP'nin yayın organlarından Star'a yaptığı açıklamada, seçimde Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Daha önce Menzil tarikatı da seçimde Erdoğan'a destek vereceğini açıklamış, Nur Cemaati'nin bir kolu ise 'Millet İttifakı'na oy vereceğini duyurmuştu.

Tarikat ve cemaatlerin seçim öncesi açıklamaları devam ediyor. Seçim sürecinde ilk kez bu kadar aktif şekilde rol oynayan ve gazetelere ilanlar veren cemaat ve tarikatlar şimdi de gazetelere açıklamalarda bulunmaya başladı.

AKP'nin yayın organlarından Star'da yer alan habere göre, Türkiye genelinde yaklaşık 4 milyon mensubu bulunduğu belirtilen Nakşîbendi tarikatının Şanlıurfa’daki şeyhlerinden Muhammed Zahid el-Haznevi, "Şahsımıza veya tarikatımıza kim faydalı diye düşünmüyoruz. İnsanlık için İslam âlemi için kim faydalı ona bakıyoruz. Allah razı olsun Tayyip Erdoğan İslamiyet’e nefes verdi. Biz hakikat ehliyiz. Kim ki dine hizmet ediyorsa baş tacıdır" dedi.

"Bu ülkede 90 yıldır Müslümanlar ötekiydi. Ancak 10 yıldan bu yanda çok şey değişti. Erdoğan yapmacık değil" diyen tarikat şeyhi, "Oy almak için rol yapmıyor. Erdoğan Müslümanları kandırmıyor. Geçmişte sırf İslami kimliğinden dolayı dert çeken biri olarak sorunları çözmek ve inançlıların üzerindeki baskıları kaldırmak istiyor. Dinimiz ‘Siyasetten uzak durun’ der ama bugün biri İslam’ın ve Müslümanların elinden tutuyorsa bizler de şeri olarak destek vermekle mükellefiz. Ne zamana kadar bu destek? Bu istikamette yürüdüğü sürece" ifadelerini kullandı