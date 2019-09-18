Metin Topuz'un AİHM başvurusu kabul edildi

15 Temmuz sonrası Cemaat üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un AİHM'e yaptığı başvuru kabul edildi.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutukluluğuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan ve 15 Temmuz sonrası Cemaat üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanan Metin Topuz'un avukatlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğunu ve bu başvurunun kabul edildiğini öğrenildi.

DEA'DA ÇALIŞIYORDU

ABD'nin uyuşturucu ile mücadeleden sorumlu güvenlik birimi DEA'da çalışan Metin Topuz, Eylül 2017'de gözaltına alındı ve Ekim başında tutuklandı.

Metin Topuz'un "Fethullah Gülen Cemaati'ne üye olmak" suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen ve aralarında eski savcı ile üst düzey emniyet yetkililerinin de bulunduğu 121 kişiyle teması olduğu belirtildi ve 17-25 Aralık 2013'teki yolsuzluk operasyonunu yürüten kişilerle "dış istihbarat ve ülkeler arasında aracılık yaptığı" öne sürüldü.

Mayıs ayında düzenlenen duruşmada suçlamaları reddeden Topuz, "Bağlantılarım işimin bir parçasıydı. Karar mercii ben değilim, üstüm tarafından söyleneni yaptım" dedi.