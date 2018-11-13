'Mavi Balina' oyunu bir çocuğun daha ölümüne neden oldu

Çocukların intihar etmesine yol açtığı ileri sürülen Mavi Balina isimli bilgisayar oyununun bir ölüme daha neden olduğu ileri sürüldü.

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde Ahmet K. G. (16), evlerinin bahçesinde intihar etti.

Ahmet Kağan G.'nin intihar etmeden önce 'Mavi Balina' oyunu oynadığı öne sürüldü. İddia sonrası polis, gencin oyun oynadığı bilgisayarına el koydu.

Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, birçok gencin intihar etmesine neden olan Mavi Balina oyununa erişimi engelleyemediklerini açıklamıştı.

Arslan yaptığı açıklamada "Bakanlık olarak zararlı içerik bulunduran yayınları kaldırmak gibi çalışmalarımız devam ediyor ama bu oyun kullanıcılar arasında özel linklerle oynanan bir oyun, oyun yöneticisi adı verilen korsanlar yönetiyor. Bu en tehlikeli kısım. Diğer zararlı içerikleri engellediğimiz gibi bunu engelleme şansımız yok. Bunun da cezai müeddiyeleri var. Kullanıcılar bu tip yanlış eylemlerle bildirimlerle karşılaştıklarında bize bildirsinler" demişti.

MAVİ BALİNA NEDİR?

Şantaj komutlarıyla oynayanları intihara sürüklediği belirtilen "Mavi Balina" isimli oyun yüzünden intihar ettiği belirtilen 24 yaşındaki Evrim Mertin’in ailesi oyun hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Mertin ailesinin avukatı Mehtap Demirhan, oyuna ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: