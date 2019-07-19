Konut satışları yüzde 48 düştü, 4 bin 579 inşaat şirketi kapandı

Konut satışlarının yüzde 50'ye varan orada düşmesi ve inşaat maliyetlerinin artması sonrası bir yıl içinde tam 4 bin 579 inşaat şirketi kapandı.

Türkiye genelinde konut satışları geçtiğimiz yıl aynı döneme göre tam yüzde 48,6 düşerken, konut satışlarında yaşanan bu düşüş ve inşaat malzemesi fiyatlarındaki artış birçok inşaat şirketinin kepenk kapatmasına neden oldu.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, Haziran 2018 – Haziran 2019 tarihlerini kapsayan bir yıllık dönemde 207'si anonim, 959'u limited, 3 bin 413'ü şahıs olmak üzere inşaat sektöründe bina yapım işi alanında faaliyet gösteren toplam 4 bin 579 şirket kapısına kilit vurdu.

Müteahhitler son bir yılda faaliyetini sonlandıran sektörler arasında ilk sırada yer alırken, verilerin yayımlanmaya başladığı Ocak 2010’dan Haziran 2019'a geçen sürede kapanan inşaat şirketi sayısı ise 59 bin 440 oldu.